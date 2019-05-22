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نال فريق جريدة «النهار» لقب بطولة شهداء مسجد الامام الصادق الرمضانية الخامسة للاعلاميين والصحافيين لكرة القدم التي نظمتها ادارة الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة على ملاعب ساحة بيان بمشاركة 48 فريقاً يمثلون مختلف وسائل الاعلام والصحف والقنوات والمواقع الالكترونية. وتمكن فريق «النهار» من احراز لقب النسخة الخامسة للبطولة بعد فوزه على فريق مجلة اولمبياد حامل اللقب 2 - 1، واحتل فريق «الوطن الالكترونية» المركز الثالث.

وأقيم ختام البطولة بحضور مشعل الهدبة نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع بالهيئة وحامد الهزيم مدير ادارة الرياضة للجميع وعمر العجمي رئيس قسم الأنشطة العامة وأحمد الصايغ رئيس قسم الساحات والانشطة الرياضية وعبدالنبي العطار رئيس مجلس ادارة الحسينية الجعفرية وممثل مجلس أمناء مسجد الامام الصادق وأبناء وأهالي الشهداء وجمهور غفير.

وعقب تتويجه الفرق الفائزة وتكريم أسر شهداء مسجد الامام الصادق أكد الهدبة حرص الهيئة ممثلة بقطاع الرياضة للجميع على احياء ذكرى شهداء الوطن بمسجد الامام الصادق التي جسدت برغم آلامها ملحمة رائعة لأبناء الكويت في تصديهم لتداعيات الارهاب حيث قدم الكويتيون نموذجا فريداً للوطنية والانتماء والتلاحم.

وأكد الهدبه حرص قطاع الرياضة للجميع على تكثيف العديد من البرامج والأنشطة لتحصين الشباب في مواجهة ونبذ الفكر المتطرف الدخيل على المجتمع الكويتي، مشيراً الى أن هذا التوجه يحظى بكل الدعم والاهتمام والمتابعة من قبل مدير عام الهيئة د. حمود فليطح لما لهذه الأنشطة والبرامج من مردود ايجابي على الفرد والمجتمع.

كما أعرب عبدالنبي منصور العطار عن خالص شكره وتقديره للهيئة على اهتمامها باحياء ذكرى شهداء الوطن بمسجد الامام الصادق كما هنأ الفائزين، وأشاد بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة وتفاعل جميع المؤسسات الاعلامية مع هذا الحدث الرياضي لاحياء ذكرى شهداء الوطن من جراء العمل الاجرامي الغاشم.

