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أكد الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي «فيفا» حرص الاتحاد الآسيوي على دعم ومساندة جهود الاتحاد الفلسطيني للعبة الهادفة لصون مكتسبات الكرة الفلسطينية وتعزيز مكانتها المتنامية على الساحتين القارية والدولية.

ورحب بن ابراهيم برئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب بحضور طه عبد القادر سفير فلسطين في المنامة، مشيدا بجهوده المثمرة في خدمة الحركة الرياضية الفلسطينية بصفة عامة ولعبة كرة القدم على وجه الخصوص ومنوها بالتطور الملموس في مخرجات كرة القدم الفلسطينية في السنوات القليلة الماضية.

وأشار الشيخ سلمان الى حرص الاتحاد الآسيوي على مواصلة تقديم شتى انواع الدعم للاتحاد الفلسطيني عبر مختلف برامج الدعم التي تركز على الارتقاء بالبنية التحتية والفئات العمرية والكرة النسائية وقطاعات التحكيم والتدريب والادارة الكروية، معربا عن ثقته بأن الاستثمار الأمثل لاوجه الدعم سيسهم في دفع خطط وبرامج تطوير الكرة الفلسطينية بمختلف أركانها.

من جانبه، أشاد الرجوب بدعم الاتحاد الآسيوي للكرة الفلسطينية، مؤكدا حرص اتحاده على التفاعل البناء مع خطط الاتحاد القاري الرامية لبناء مستقبل مشرق لكرة القدم الآسيوية.

