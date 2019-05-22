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شكلت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة لجنة مؤقتة جديدة لادارة شؤون الاتحاد والدعوة الى انتخاب مجلس ادارة جديد بدلاً من اللجنة السابقة في اجتماعها غير العادي في نادي الصليبخات أول من أمس.

ويترأس اللجنة الجديدة عبدالهادي الشبيب (الساحل)، ونايف الرشيدي (التضامن) أميناً للسر، وخلف الهاجري (الصليبخات) أميناً للصندوق حيث ستبداً اللجنة الجديدة عملها من خلال فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الادارة الجديد للاتحاد.

وكانت اللجنة السابقة المقالة برئاسة وليد أمين وعبدالله كايد ومحمد العجمي ارتكبت اكثر من خطأ من خلال اغلاق باب الترشيح للانتخابات بعد اربعة ايام من فتحه وهو ما يخالف النظام الذي ينص على أن مدة الترشيح خمسة ايام وهو ما اعتبرته الجمعية العمومية أجراء متعمد لعرقلة انتخابات الاتحاد وبالتالي اتخذت قرارا بتشكيل لجنة جديدة.

