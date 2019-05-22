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اغلق باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة اليد على 15 مرشحاً هم ناصر صالح (كاظمة)، وأحمد الشحومي (القرين) على منصب الرئيس، قايد العدواني (الكويت) لمنصب أمين السر، فيصل باقر (الصليبخات) لـ أمانة الصندوق، أحمد البحيري (الشباب) وعبدالله ذياب (السالمية) وطلال العتيبي (برقان) لمنصب أمين السر المساعد، مشعل القبندي (التضامن) لمنصب أمين الصندوق المساعد، فيما ترشح لعضوية الاتحاد كل من محمد الحميدي (الجهراء)، علي بوهندي (القادسية)، اسماعيل عبدالقدوس (خيطان)، محمد المطيري (خيطان) ومحمد العازمي (الساحل).وستقام انتخابات الاتحاد في تاريخ 30 مايو الحالي.

