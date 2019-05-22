loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

13 مرشحاً لـ«اليد»

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 22 مايو 2019

اغلق باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة اليد على 15 مرشحاً هم ناصر صالح (كاظمة)، وأحمد الشحومي (القرين) على منصب الرئيس، قايد العدواني (الكويت) لمنصب أمين السر، فيصل باقر (الصليبخات) لـ أمانة الصندوق، أحمد البحيري (الشباب) وعبدالله ذياب (السالمية) وطلال العتيبي (برقان) لمنصب أمين السر المساعد، مشعل القبندي (التضامن) لمنصب أمين الصندوق المساعد، فيما ترشح لعضوية الاتحاد كل من محمد الحميدي (الجهراء)، علي بوهندي (القادسية)، اسماعيل عبدالقدوس (خيطان)، محمد المطيري (خيطان) ومحمد العازمي (الساحل).وستقام انتخابات الاتحاد في تاريخ 30 مايو الحالي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة