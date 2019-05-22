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يشارك نادي الالعاب الشتوية الكويتي في اجتماعات الاتحاد الدولي لهوكي الجليد «الكونغرس» المقررة غدا الخميس في فنلندا على هامش بطولة كأس العالم للعبة (الفئة الأولى) المتواصلة هناك. وقال مدير التطوير في النادي مشعل العجمي ان الاجتماعات التي تقام بمشاركة 107 اتحادات وطنية عربية وأجنبية ستشهد التصويت على عدة قرارات فنية وادارية مهمة تخص تطوير اللعبة وسلامة اللاعبين. وأضاف العجمي أن الاجتماعات ستحدد الدول المستضيفة للبطولات العالمية والقارية المقبلة والتي يشرف عليها الاتحاد الدولي ومنها بطولات القارة الآسيوية من خلال التصويت المباشر، مؤكدا حرص النادي على المشاركة الفاعلة في كل أنشطة الاتحاد الدولي للعبة باعتباره عضوا فاعلا فيه.

