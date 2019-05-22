الأزمنة و الأمكنة

ذُكر العالم الإنجليزي الفيزيائي بول دايفيس ضمن العلماء الذين تخصصوا في هذا العلم، ولقد كان بعض هؤلاء وهذا الفيزيائي الذي ذكرناه منهم ممن كتب عليهم جحود وجود الخالق سبحانه، فهم وهو مثلهم عاشوا ملحدين إلا عدداً قليلاً منهم دلّهم علمهم وتمعُّنِهم فيما درسوه إلى التوحيد، بل والتمسك به والدعوة إليه مستدلين بما رأوه أثناء دراستهم.

بول تشارلز وليام دافيس: أحد علماء بريطانيا في علم الفيزياء كما ذكرنا، وهو في ذلك من الشهرة بمكان فقد دلَّت عليه أبحاثه ومؤلفاته الكثيرة العدد، ودلّ عليه قيامه بالتدريس في كثير من الجامعات في وطنه وفي غير وطنه.

ولد في اليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل لسنة 1946م، وذلك في مدينة لندن. وبدأ اتجاهه لدراسة الفيزياء منذ التحق بكلية رودهاوس، ثم بدأ بدراسة التخصص الذي أحب الدراسة فيه، فالتحق بكلية لندن الجامعية، وتخرّج فيها سنة 1967م حاصلاً على شهادة البكالوريوس في العلوم مع التفوق في ذلك.

وواصل دراساته العليا حتى جاءت سنة 1970م، فحصل على شهادة الدكتوراه من الكلية التي تخرّج فيها عندما حصل على شهادة البكالوريوس، فحصل في هذه السنة على شهادتها الأعلى في موضوع عنوانه: مساهمات في الفيزياء النظرية. وانفتح له بعد ذلك باب البحث العلمي على مصراعيه، فكانت هذه بداية بالأبحاث التي قام بها في جامعة كيمبردج وهي أبحاث أشرف عليه عند إعدادها عالم بريطاني كبير هو ألفريد هويل.

وكأنما خُلق بول دافيس لكي يكون باحثاً في هذا العلم الذي درسه وتمكّن من معرفة أصوله. فقام بعدة أبحاث في مجال الفيزياء النظرية، وعلم الكون، وعلم الأحياء الفلكي. وغير ذلك من الأمور العلمية المهمة.

وأدى به المزيد من البحث إلى شهرة علمية واسعة جعلت الجامعات في مختلف أنحاء العالم تدعوه إلى العمل بها في سلك التدريس والبحث. فهو أستاذ جامعي في جامعة ولاية أريزونا، ومدير مركز علمي هناك، هو مركز المفاهيم الأساسية في العلم. وله مشاركة في معهد الدراسات الحكومية في جامعة شايما بكاليفورنيا.

كان مجال بحثه الذي جعل موضوعه نصب عينيه دائماً هو الفيزياء الكونية، ونظريات علم الفلك البيولوجي. وفي أحد أعماله اقترح رحلة بلا عودة إلى المريخ باعتبار ذلك خياراً قابلاً للحدوث، وله عدة مساهمات أخرى استغلّت بها كثير من المؤسسات العلمية خبرته ودرايته وغزير علمه فاستفادت منه أجزل فائدة.

ومما لفت الأنظار إلى بول دايفز هذا أنه كان ذا موهبة في تبسيط العلوم، وتيسير الإلمام بها، ولقد نال بسبب ذلك جائزة أستراليا المتقدمة، وجائزة يوريكا مرتين، وفي سنة 2001م حصل على ميدالية كالفن من بريطانيا، ومنحته الجمعية الملكية البريطانية ميدالية فرارادي وذلك في سنة 2002م، وكان قد نال في سنة 1995م جائزة معهد الفيزياء البريطاني، وفي سنة 1995م نال جائزة تمبلتون، وكان هذا الرجل مكرماً في موضعين:

أ- وضع على قائمة الشرف الأسترالية سنة 2007م في تشريفات عيد ميلاد ملكة بريطانيا.

ب- أطلق اسمه على كوكب تم اكتشافه، فكان له في ذلك اسم في الفضاء. الذي عمل حوله كثيراً.

وهكذا نرى بول دافيس، وقد أرهق نفسه في البحث في الفيزياء، وفي شؤون الكون، واكتشف أشياء مهمة، وقدم اقتراحات، وَدَرَّسَ في عدد من الجامعات، وكتب بحوثاً كثيرة في المجال الذي تخصص فيه.

وفوق ذلك فإنَّ له كتباً كثيرة ومتنوعة ولكنها تدور حول العلم الذي تخصص فيه. وقد وصل عدد هذه الكتب إلى ثلاثة وعشرين كتاباً. ولعل أهم ما دفع بنا إلى الخوض في هذا الموضوع هو كتابه الذي جرت ترجمته إلى اللغة العربية بعنوان: الجائزة الكونية الكبرى، لغز ملاءمة الكون للحياة.

وفي هذا الكتاب دلالة لا تنكر على عبقرية مؤلفه، فهو يبحث في شأن الكون منذ أن خلقه الله تعالى، وكيف أن هذا الكون قد صنع بيد إله قادر، فجاء دقيق الصنع يسير منذ أن بدأت الحياة فيه على نمط منتظم وكل أجزائه متماسكة، ينبني بعضها على البعض الآخر وسوف يكون لنا تفصيل حول ذلك.

وَمَا جاء به بول دافيس كان لاحقاً لأثر سابق، ولكن دوره الذي قام به في زماننا هذا أكثر اتساعاً وأكثر دلالة على نضج أفكاره، أما الدور السابق فهو الأثر الذي تركه أبو الفيزياء الحديثة إسحق نيوتن (1642م - 1727م)، فقد ورد عنه أَنَّه ذكر ما يلي:

لا يمكن أَنْ ينشأ هذا النظام، فائق الجمال المؤلف من الشمس، والكواكب، والمذنَّبات، إلا نتيجة لتخطيط وسلطان كيان حكيم ومقتدر، ويسيطر هذا الكون بسلطانه على كل شيء، ليس بوصفه روح العالم، ولكن بوصفه رب كل شيء، ويطلق على هذا الكيان عادة الله، الرب، حاكم الكون.

إذن فإن ما يَقولُهُ نيوتن يسوقنا إلى أن ندرك أن الكون يسوده بأكمله نظام فائق الدقة، وتصميم شديد الإتقان، تحكمه قوىً أساسية تستمد نشاطها من لدن حكيم خبير هو الله جل شأنه. الذي خلق هذا الكون فجاء على الصفة التي أدهشت العلماء قبل العامة وأدت بكثير منهم إلى الاعتراف بالخالق العظيم الذي أبدع الكون، فدفعهم إدراكهم لهذه الحقيقة إلى الإيمان.

ويجدر بمن يقرأ آيات الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم (القرآن) أن يتعظ بها وأن يجعلها -دائماً- نصب عينيه. وعند ذلك تنتفي عنه أية شكوك قد تطرأ على باله. ويتأكد من وجود الخالق عز وجل، حين يرى الآيات البيّنات وهي تتحدّث عن القدرات الإلهية.

وهذا هو ما حصل لكثيرين من علماء الغرب الذين تخصصوا في العلوم الطبيعية، وكانوا أصلاً يميلون إلى الإلحاد، ويبتعدون عن الدين. ولكن قراءتهم للقرآن الكريم أخذتهم إلى طريق الصواب. ومن هؤلاء بول ديفايز ديفايس الذي أوردنا شيئاً من سيرته آنفاً. ويكتب اسمه بالعربية على هيئتين كما رأينا.

وفيما يلي نلتقط إشارات مهمّة من كتاب الله العظيم بعضها مما كان قد درسه هذا العالم الطبيعي الفذ.

1 - يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ 59 وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 60 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىَ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ 61 ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ 62 قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ 63 قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ 64 قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ 65 وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ 66 لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 67 (الأنعام: 59 - 67).

وسوف تكون لنا عودة إلى الحديث عن هذه الآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر قدرة الله في الكون عامة.

2 - قال تعالى: اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ 2 وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 3 وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 4 (الرعد: 2 - 4).

وفي هذه الآيات جوانب أخرى تدلّ على صنع الله سبحانه للكون، وتدبيره لأمور الحياة، وسوف نعود إليها.

3 - قال الله تعالى:

إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ 1 وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ 2 وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ 3 وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ 4 عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ 5. (الانفطار: 1 - 5).

الآيات الخمس الأولى من السورة.

وفيها توجيه للإنسان إلى ضرورة الانتباه إلى واجباته تجاه الخالق الكريم. والإنذار بما يترصد به من أمور مخيفة إذا لم يسر على النهج القويم الذي أمره الله عز وجلّ بالسير عليه.

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هذا هو خلق الله القادر الذي له ملك السموات والأرض؛ يوجهنا في كتابه الكريم إلى حقائق الكون، ويدعونا إلى مراقبة هذا الكون وما فيه، من تدبير حكيم وإبداع لا يتصوره المرء إلا بعد أن يتلقى الأمر الإلهيَّ بتوجيه نظره إلى مقدرة الخالق العظيم، الذي جعل أمامنا كثيراً من الآيات في خلقنا وفي نفوسنا. وفي الدنيا بأجمعها مما نراه في السماء من شمس وقمر ونجوم، وليل ونهار وفي الأرض من جبال وسهول، وزروع متنوعة تبذل مما في باطن الأرض الطعام للناس، وتحفظ وجودهم على هذه الأرض إلى أن يكتب الله نهاية الكون. وهو قدير على ذلك، مهيمن على كل ما وصفه في الآيات الكريمة التي ذكرناها. ووردت في الكتاب الكريم.

لقد اختص الله سبحانه بالغيب، وذكر أن له مفاتح الغيب، وجاء في الحديث الشريف وفي القرآن الكريم ذكر مفاتح الغيب وهي خمسة وردت في قوله تعالى:

(إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 34)

فهذه الخمسة هي مفاتح الغيب، ولئن اعترض مخالف فقال إننا نستطيع أن نعرف موعد هطول الأمطار فهذا غير صحيح، لأن علم الغيب بها ليس توقعاً يخطئ ويصيب كما نرى في أيامنا هذه، بل هو علم سماوي لا يُجحد.

وبالمثل ما يتعلق بما في الأرحام فقد يقول قائل: إننا الآن بواسطة (السونار) نستطيع أن نعرف حقيقة ما في رحم المرأة، ولقد تبيّن أن هذه الطريقة لا تتحقق نتائجُها في كل حال، بل هي مختلفة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له مفاتح الغيب. وإن صدقت رؤية السونار مرة فذلك لمجرد الصدفة.

إن الخالق العظيم يعلم ذلك كله، ويعلم كل ما في الدنيا من مخلوقات متحركة وجامدة حتى الورقة حين تسقط عن شجرتها.

والخالق جلّ شأنه هو الذي يتوفّاكم في الليل عندما يغشاكم النعاس، ثم يبعثكم في الصباح، وهو يعلم كل ما تقومون به من أعمال في جميع أوقاتكم. فعبّر عن السبات بأنه موت، واليقظة بأنها حياة بعد موت وهو يوالي ذلك مع خلقه، وفي النهاية فإنهم يرجعون إلى الخالق لكي يُنَبِّؤُهُمْ بما كانوا يعملون، لا يخفى عنه شيء من ذلك.

والله هو القاهر فوق عباده الذي يخضع له كل شيء، ولا يستعصي على إرادته شيءٍ وهو الذي يحفظ خلقه بِحَفَظَةٍ من عنده فلا يتطرّق إليهم ضرٌّ فإذا جاء الموت إلى واحد منهم فإن الملائكة تتوفّاهم دون تفريط في هذه المهمّة التي كلّفهم بها الخالق العظيم.

وإذا وقع ذلك بالناس رُدّوا إلى خالقهم، وهو الذي له الأمر والحكم، وهو الذي يحاسب المخطئين، ويكافئ الصالحين.

إن الله سبحانه هو الذي يحفظ عباده، ثم هو الذي ينجيهم من ظلمات البر والبحر، فإذا دعوه استجاب لدعائهم الذي يتضرّعون به إليه علناً وخفية.

ثُمَّ يوجّه لومه إلى الكفار الذين يتولّى إنقاذهم من كل تلك الظلمات، ومن كل كرب ثم هم يشركون به.

قل لهم يا محمد إن الله هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم، أو من تحتكم أو يفرقكم جماعات متناقضة متحاربة.

لقد كذّب قومك بالدين الحنيف، وهو الحق من ربك فقل لهم إن أطعتم، وأذعنتم لقول الحق تبارك وتعالى فذلك لكم، وإلا فلست عليكم بوكيل.

وفي بداية سورة الرعد يؤكد الكتاب الكريم أن ما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربّه هو الحق، ولكن أكثر الناس يصدّون عنه ولا يؤمنون به.

ألم يعلموا أن الله هو الذي رفع السموات بغير عمد يراه أحد من الناس، وأنه استوى على عرشه، وسخّر الشمس والقمر كل منهما يجري إلى أجل مسمّى قَدَّرَهُ الخالق عزّ وجلّ، ألم يعلموا أن الله هو الذي يفصِّل الآيات، ويدبّر أمر الكون، ألا يَدْفَعُهُمْ تَفَكُّرُهُمْ في ذلك إلى مزيد من اليقين بقدرة رَبِّهِمْ؟

أما الأرض فهو الذي جعل فيها الجبال الرواسي التي تمسك بها كما تمسك الأوتاد خيمة أيَّ واحد منكم، وجعل فيها الأنهار، وشققها بالزروع التي تُنتِج مختلف الثمار وجعل الليل والنهار يتعاقبان فيها، أليس في كل ذلك ما يجعلهم يتفكّرون في جميل صنع الخالق.

ولينظر الواحد من بني آدم إلى الأرض وما تُنتجه من خيرات، وسوف يرى أنها عامرة بقطع متجاورات من الزروع وكأنها الجنات، وسوف يرى فيها العنب والنخيل وغيرهما. منه ما يتشابه ومنه ما لا يتشابه، مع أنه يُسقى بماء واحد، ولكن الخالق عزّ وجلّ فضّل بعضه على بعض في الطعم والمذاق، أليس في ذلك من الآيات ما هو جدير بأن يدركه من يعقل من الناس.

وأما ما ورد في سورة الانفطار، وبخاصة في الآيات الأولى منها، فإن التعبير عن أحداث يوم القيامة تعبير واضح يفصّل ما سوف يحدث للدنيا من هول وفزع، ومن اضطراب شديد له تأثير ساحق على السماء والكواكب والبحار، وفيه يُبْعَثُ الموتى، وتنتهي وتيرة الحياة الدنيا، فمن يستطيع أن يدرك ذلك أو يعبّر عنه غير خالق الكون الذي جعل السموات مطويات بيمينه. وهو القاهر فوق عباده.

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كما عرفنا، فإن البروفيسور بول دايفز عالم غزير العلم في مادة الفيزياء، وهي مادة تعتمد على دراسة أحوال المادة التي يتكوّن منها مجمل الكون، ويؤدي العلم التام بجوانبها إلى فوائد للإنسانية كلها كما إن لها بعض المضار إذا كان ذلك يتعَلَّقُ باستخدام الذرة في الأعمال العسكرية كما مرّ بنا في تاريخ الحرب العالمية.

وقد قسّم القوة النَّوَوِيَّةَ إلى قسمين أحدهما قوي والآخر ضعيف، وحول القوة النووية حزام أمان وعن ذلك قال:

- إن من أهم العوامل المؤدية إلى استمرار النظام على أرضنا هو التوازن داخل الذرة، وهو نظام كفيل بعدم انهيار الأشياء بصورة مفاجئة، وفيه ضمان لعدم انبعاث أشعة مضرة.

- وذكر أن القوة التجاذبية هي القوة المسؤولة عن تماسك الكون، وهي قوة معروفة لدى العلماء، وهي ما يُطلق عليه اسم: الجاذبية، وهذه القوة هي السبب في بقاء المجرّات والنجوم في مداراتها من الكون، وهي تجعلُ الأرض والكواكب الأخرى تدور في مدار معين حول الشمس بمساعدة هذه القوة.

ويضيف إلى ذلك قوله:

إننا نمشي على الأرض بسبب هذه القوة، ولو حدث انخفاض ما في هذه القوة لسقطت النجوم، ولانْتُزِعت الأرض من مدارها ولتشتتنا في الفضاء.

وفي مقابل ذلك، فإن أي زيادة في قيمة هذه القوة تجعل النجوم تتصادم، ثم تصطدم بالأرض والشمس إلى غير ذلك من الأحداث.

وهذا يدلنا على صنعة الخالق العظيم الذي قال في كتابه الكريم: {إنا كل شيء خَلَقْنَاهُ بقدر}.

- وإضافة إلى ما ذكرناه فإن بول دافيس قد عبّر عن دهشته لما شاهد، ولما تمخّضت عنه دراساته الكثيرة من معلومات حول الكون فقال ما نصه:

عندما يلجأ المرء إلى دراسة علم الكونيات يزداد لديه الميل إلى الشك. ولكن الاكتشافات الأخيرة فيما يتعلّق بالكون البدائي تضطرنا إلى القول بأن الكون المتمدد قد بدأ في حركته يتعاون وهو يَتَّسِمُ بدقّة مثيرة للدهشة

ويضيف إلى ذلك قوله:

يسود الكون كلّه تصميم فائق، وتنظيم متقن يقومان على أساس توفر هذه القوى الأساسية، ومالك هذا النظام هو - لا شك - الله سبحانه وتعالى، الذي خلق كل شيء من العدم، دون أية عيوب. وإذا تأملنا قليلاً فإننا سوف نرى الله - رب العالمين - يُبقي النجوم في مداراتها بأضعف القوى، ويبقي على توازن نواة الذرة الدقيقة بأشد القوى.

وأخيراً فإنه يستشهد بالآية الكريمة الواردة في سورة الفرقان برقم 2، ونصها:

{الذي له ملك السموات والأرض، ولم يتخذ ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدَّره تقديراً}.

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هكذا نرى هذا المتخصص في الفيزياء، وهو يتحدّث عن الكون وجزيئاته، وعلاقاتها ببعض، ثم يذكر تناسقها وقوة تماسكها. ويقر بأن هذا الأمر لا يصنعه إلا الله القادر، وأن إحاطة الإله بكافة ما خلق، وإمساكه بانتظام الكون هو السبب في المحافظة على أوضاعنا الدنيوية التي كتبها الله لنا.

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ونضيف إلى ذلك ما يلي:

اهتم علماء الأمة الإسلامية الأوائل بدراسة القرآن الكريم من حيث تفسيره، ومحاولة إيضاح ما فيه من أحكام، ودلالات على الأمور العليا التي تضمنها، وهذا الأخير هو ما أطلقوا عليه اسم الإعجاز وهم يرون - وهذا حق - أن القرآن معجزة من المعجزات التي جاء بها الرسول الكريم من عند ربه، ولكن هذا الإعجاز - فيما نراه الآن - يتبيّن عصراً بعد عصر وفقاً لتقدم العلوم ورقيّها كما شاهدنا فيما كتبه بول ديفز، الذي قدّمناه قبل قليل. في موضوع إعجاز القرآن بحوث متعدّدة قديمة منها كتاب: إعجاز القرآن الذي ألّفه أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني. وهو كتاب كبير الحجم، جليل القيمة، حققه شيخنا الأستاذ السيد أحمد صقر في سنة 1954م، ونشرته دار المعارف بمصر ضمن سلسلتها المسمّاة: ذخائر العرب.

كان هذا الكتاب مقرراً علينا، في معهد الكويت الديني، ومن حُسن الحظ أن الذي قام بتدريسه لنا هو محققه الشيخ السيد أحمد صقر. وكان بطبيعته ملماً بكل ما في الكتاب من موضوعات يدلّ عليها عنوانه.

والشيخ سيد عالم أزهري جليل القدر كان مهتماً بالعلم، ومعتنياً بتحقيق كتب التراث. ولم ينقطع عن ذلك إلا بعد أن توفّاه الله.

ولا نشك في أن المقارنة بين البحوث القرآنية القديمة، ومراجعات العلماء المحدثين وعلى الأخص منهم من هو مختص بعلوم الطبيعة مقارنة غير سليمة لأن الاكتشافات في العصر المتأخر صار لها أثر في فتح الأعين على بعض مظاهر إعجاز القرآن مما لم يكن متيسِّراً للأوائل من العلماء.

ولقد عرفنا في بعض مقالاتنا، ومنها مقالنا هذا، أن هذا النوع من البحث أوصل العلماء إلى نتائج مهمّة أدّت ببعض غير المسلمين منهم إلى الدخول في حظيرة الإسلام وأدت - في الوقت نفسه - إلى مزيد من اليقين بأن هذا الكتاب العظيم إنما هو كتاب مرسل من رب العالمين، وأن هذا الكون بما يحتوي عليه من أرض وسماء وفضاء وكواكب من صنع الخالق البارئ المصور الذي أنزل القرآن الكريم على رسوله، فبيّن فيه شؤون الحياة، وأطوار خلق الدنيا، فهو معجزة من حيث إنه يزيدنا يقيناً كلما تقدّم الدهر وبأن الله سبحانه وتعالى قد أبلغنا عن ذلك بقوله: ما فرّطنا في الكتاب من شيء.

وهذه هي بعض الملاحظات التي وردت في كتاب إعجاز القرآن للباقلاني. وهو الكتاب الذي أشرنا إليه من قبل، وذكرنا أننا درسناه في معهد الكويتي الديني:

1 - يتضمن القرآن الكريم أخبار الغيوب مما لا يدركه الإنسان، ولا يقدر عليه إلا حين يشاء الله ذلك فإنه لا سبيل لهم إليه. فمن ذلك ما وعد الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، أنه سيظهر دينه على الأديان بقوله عز وجل: {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون} وقد فعل الله ذلك بقدرته.

2 - ما ورد في كتاب الله من العلم ببعض ما ورد في كتب الأقدمين السماوية، وما دلَّت عليه من أن أخبار الأنبياء والصالحين، مع دلالة قاطعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أُمِّيَّاً لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه جاء يُعَلِّم الخلق الذين عاشوا في زمنه، ويدعوهم إلى الإسلام، ويخبرهم بما جرى لمن كان قبلهم من الناس. وفي هذا معجزة من معجزات شتَّى، دلّ عَلَيها قوله تعالى: (وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ48 (العنكبوت: 48).

3 - تحدّث الباقلاني كثيراً عن الإعجاز القرآني من حيث لغة القرآن الكريم، وقدّم نماذج كثيرة لخطب عدد من العرب وأشعارهم، وقارنها بالنصوص القرآنية التي لا تحتمل خطأ في دلالاتها، ثم قدّم نماذج لخطب الرسول الكريم، وخطب بعض كبار أصحابه رضي الله عنهم. فبيّن كيف أن الكلام العربي - بعد نزول القرآن، وجَرْيِهِ على ألسنة المسلمين - أكسبهم بلاغة، ومقدرة على سبك الكلام البليغ المتقن. مما يدلّ على فضل كتاب الله جلّ شأنه على المجال اللغوي. وعلى مجال التعبير عن المطلوب إيضاحه من الأمور.

4 - وفي ختام كتاب إعجاز القرآن أورد المؤلف عبارات مهمة جدير به أن يختم بها ما قام بكتابته حول هذا الموضوع الخطير. فقد قال: والقرآن كتاب دلّ على صدقِ مُتَحَمِّله، ورسالة دلّت على صحة قول المرسل بها، وبرهان شهد له الأنبياء المتقدمون.

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وبعد كل ذلك، فإنه لا غرابة أن يستدلّ العلماء المحدثون على كثير من الحقائق الدنيوية بفضل بعض ما جاء في كتاب الله، وأن يشهدوا بأن الله واحدٌ لا شريك له.

قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، الآية 18: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 18)

صدق الله العظيم.

