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تحت رعاية وحضور كل من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد ناصر الروضان ومجلس ادارة المدرسة، وأولياء امور الطلبة، احتفلت مدرسة دسمان ثنائية اللغة بتخرج الدفعة الرابعة عشرة من طلبة شهادة الدبلوم الأميركي (الثانوية العامة) وذلك في فندق الماريوت كورتيارد - قاعة الراية.

وقد القت سمر ديزمن - مديرة المدرسة كلمة بهذه المناسبة قائلة: بداية اود ان ارحب بالوزير خالد الروضان -راعي الحفل الكريم، الضيوف المميزين، اعضاء مجلس ادارة المدرسة، اولياء امور الطلبة الخريجين، المدرسين والخريجين. وكما اننا اليوم نقوم بتخريج دفعة جديدة من طلبتنا فانه لمن دواعي سرورنا ان تكون بيننا معالي الوزير تشاركنا هذه المناسبة الغالية على قلوبنا وأنت المعروف عنك مثال ورمز للشباب الكويتي الطموح، الشغوف والمتحمس الذي بذل جهودا كبيرة واستطاع الوصول لأهدافه بسن صغيرة وأصبحت اليوم اصغر وزير في حكومة الكويت، ان رحلتك مع النجاح تفتح طريقا ونافذة من الأمل لطلابنا الخريجين، وأنه مع المثابرة والالتزام يمكن الوصول الى اعلى المستويات.

من ثم اكملت ديزمن موجهة كلمتها للخريجين هنالك مقولة لـ Steve Jobs وقتكم محدود فلا تضيعوه. بأن تعيشوا وتقلدوا حياة شخص آخر. لا تدعوا آراء الآخرين تطغى على صوتكم الداخلي. والأهم من ذلك، ان تكون لديكم الشجاعة لاتباع قلبكم وحدسكم. الخريجون، انتم موهوبون وتملكون كل الامكانات التي تؤهلكم لتغيير مستقبل هذا البلد الى الأحسن. لذا اذهبوا وقوموا بذلك!

ثم ختمت ديزمن كلمتها نحن في دسمان، فخورون بأننا نقدم افضل العالمين في مجال التعليم بمنهجنا الثنائي اللغة اضافة الى مجموعة متنوعة من البرامج الأخرى كالتعليم الالكتروني E-Learning التي تمكن الطلاب من تحقيق كامل امكاناتهم. وتثقيفهم، واعدادهم للعالم الحقيقي بتزويدهم بالخبرات الفعلية. نحن نقدم لطلابنا الفرص لتجربة عالم ابعد من حدود الفصول الدراسية وقد نجحنا بذلك.

وجاءت رسالة الخريجين من الطالبة سارة طلال العوضي باللغة العربية والطالبتين يارا بدر الكندري ومنار طارق سنجر باللغة الانكليزية. شكروا فيها الأهل وادارة المدرسة والمدرسين بالنيابة عن اخوتهم الخريجين على ما بذلوه من جهد في تنظيم الحفل وقد عبروا ايضا عن مدى انتظارهم لهذا اليوم بعد مشوار جهد وصبر تلقوا خلاله صنوفا من العلم والمعرفة وانهم بخروجهم من هذا الصرح الكبير سيحملون معهم ذكريات جميلة لا تنسى وأهدوا الشكر الكبير لمديرة المدرسة سمر ديزمن على جهودها المبذولة ورعايتها لهم طوال سنوات الدراسة. ثم قامت السيدة ديزمن بتقديم هدية تذكارية الى معالي الوزير راعي الحفل من عمل طلاب القسم المهني وعبرت عن فخرها بهم. متمنية مستقبلا باهرا وناجحا للخريجين.

ثم القى راعي الحفل، وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد ناصر الروضان كلمته موجهة الى الطلاب ومن ابرز ما جاء فيها لقد كنت منذ صغري احب دراسة الاقتصاد وادارة الأعمال فعملت جاهدا لتحقيق ذلك وأنا اليوم بفضل اصراري ومثابرتي وصلت لما كنت اطمح اليه وأصبحت اصغر وزير في الحكومة الكويتية، وهذه رسالتي لكم بأن تكونوا جادين ومثابرين حتى تصلوا لما تطمحون اليه، ثم توجه الوزير الروضان لديزمن بالشكر حيث قال بالعادة الطلاب لا يحبون مديري مدارسهم لكن ما اراه اليوم فهو مختلف حيث ان حبهم وتقديرهم لمديرة المدرسة واضح فهي بالنسبة لهم كالأم الحاضنة، قلة قليلة ما نرى ذلك فهنيئا لكي بطلابك. بعدها بارك للطلاب وأولياء امورهم وادارة المدرسة على التخرج متمنيا لهم دوام النجاح.

وفي ختام الحفل تم منح دبلوم وشهادات التخرج للطلبة من قبل راعي الحفل، وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد ناصر الروضان وهند النقيب - رئيس مجلس الادارة وسمر ديزمن - مديرة المدرسة.

