وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر دسمان عصر اول من أمس أخاه عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وفي معيته سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والوفد المرافق له وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حيث قدم لسموه التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

هذا وقد تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية الطيبة التي عكست عمق أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما الثنائية ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك كما تم بحث أهم القضايا وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وأقام سمو الامير بقصر دسمان مساء اول من أمس مأدبة إفطار على شرف أخيه عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الأخوية للبلاد.

وغادر العاهل الاردني البلاد مساء أول من أمس وفي معيته سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والوفد المرافق له وذلك بعد زيارة أخوية للبلاد قدم فيها التهاني لأخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وكان على رأس مودعيه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وكان الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وصل الى البلاد عصر اول من أمس وفي معيته سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والوفد المرافق له في زيارة أخوية يقدم فيها التهاني لأخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقد كان على رأس مستقبلي ملك الاردن على أرض المطار صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

هذا ويرافق الملك عبدالله الثاني وفد يضم كلا من وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة.

