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المبارك استقبل المطيري والقديري


استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان امس فايز علي المطيري وذلك بمناسبة اعادة انتخابه مديرا عاما لمنظمة العمل العربي. كما استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن علي القديري.
وقال سموه انه منذ انشاء القطاع التعاوني في الكويت حمل على عاتقه مسؤوليات كبيرة في توفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية بأسعار تنافسية إضافة إلى مساهماته الاجتماعية وتطوير المرافق العامة، مبينا أن هذه المسؤوليات تتطلب مجالس إدارات على مستوى عال من الكفاءة والقدرة في الإدارة والتسويق. واشاد سموه بالدور الكبير والملحوظ في اداء مجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية والذي انعكس اثره على تطور مستوى الخدمات والمرافق وتنوع السلع الاستهلاكية وجودتها.


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