وطن النهار

تبرع بيت الزكاة بمبلغ 300 الف دينار لصالح حملة «الاقربون اولى بالمعروف» التي تنفذها جمعية التكافل لرعاية السجناء خلال شهر رمضان المبارك التي تهدف الى الافراج عن 700 شخص من الغارمين الكويتيين.

واوضح مدير عام بيت الزكاة محمد فلاح العتيبي في تصريح بهذه المناسبة ان دعم «البيت» لهذه الحملة يأتي انطلاقا من دوره الرئيس في تأصيل قيم التكافل وتحقيق الامان المجتمعي، وان «البيت» يسعى على الدوام لتبني مثل هذه الحملات التي تعود بالخير والمرحمة على الاسرة والمجتمع الكويتي، داعيا جمهور المحسنين لمد يد العون والمشاركة في هذه الحملات حماية لاركان الاسر الكويتية من الانهيار، وتقوية لوشائج المحبة والترابط بين جميع طبقات المجتمع.

واشار العتيبي الى ان بيت الزكاة نفذ على مدار العامين الماضيين بالتعاون مع الامانة العامة للاوقاف وادارة «تنفيذ الاحكام» في وزارة العدل حملتين مشابهتين هما «خلهم يرمضون ويانا» و«حملة الامل» اسفرتا عن تسديد المديونات ورفع الضبط والاحضار عن اكثر من 10 الاف مواطن من المطلوبين والمحبوسين على ذمة قضايا مالية ممن لم تتجاوز مديونياتهم 3 الاف دينار، وبلغ قيمة ما تم تسديده خلال الحملتين اكثر من 6 ملايين دينار.

