وطن النهار

أمضى مجموعة من أطفال الداون ليلتهم ليوم الاثنين بفرح وسرور وهم ينشدون أهازيج القرقيعان ويهنئ بعضهم بعضا بهذه المناسبة الشعبية التي أقامتها الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي في مركز ناصر المعجل لأطفال الداون برعاية وحضور محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية. وأعرب الشيخ طلال الخالد خلال الحفل عن سعادته بهذه المناسبة مؤكدا ان هؤلاء الأطفال «هم أبناؤنا وبناتنا نحتضن قضاياهم ونبذل قصارى جهدنا لاحتوائهم وإسعادهم.. وهم يمتلكون مهارات متميزة تبشر ببراعم واعدة تشكل إضافة الى المجتمع».

