وطن النهار

اجتمعت الدكتورة ماجدة القطان وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة مع المهندس سامي الياقوت مدير مجموعة الصحة والسلامة والبيئة في شركة نفط الكويت بحضور ممثلين من ادارة الوقاية من الاشعاع بوزارة الصحة وممثلين عن مجموعة الصحة والسلامة والبيئة بشركة نفط الكويت.

وقالت القطان في تصريح صحافي انه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة بنود مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة (ادارة الوقاية من الاشعاع) وشركة نفط الكويت (مجموعة الصحة والسلامة والبيئة) والمعتمدة من الطرفين في شهر مارس من العام الماضي، وكذلك تم التركيز عن مواضيع الوقاية من الاشعاع لمصادر الاشعة المؤينة وغير المؤينة المستخدمة في شركة نفط الكويت ومناقشة موضوع التعامل مع المواد المشعة الطبيعية الناتجة عن استخراج النفط والغاز وكيفية التعامل معها.

واعلنت عن موافقة الوزارة على المزيد من التعاون، بحيث تقوم ادارة الوقاية من الاشعاع بعمل الدورات التدريبية اللازمة للعاملين في الشركة فيما يتعلق بالوقاية من الاشعاع والمزيد من التنسيق بين ادارة الوقاية من الاشعاع ومجموعة السلامة والصحة والبيئة فيما يتعلق بتعامل الشركات التي سوف تتعاقد مع شركة نفط الكويت للتعامل مع NORM (المواد المشعة الطبيعية الناتجة من استخراج النفط) لحماية العاملين وعموم الجمهور والبيئة.

