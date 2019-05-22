وطن النهار

صرّح مدير إدارة العناية بالقرآن الكريم وعلومه بالهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما حمد العبيد أن الهيئة قد قامت بطباعة نسخة جديدة من مصحف دولة الكويت بهامشه (تفسير نعمة المنان)، مشيرا إلى أنه قد تم إهداء التفسير لوزارة الأوقاف ليتم توزيعها على مساجد دولة الكويت وتعتبر هذه الدفعة هي الأولى وبإذن الله تتلوها دفعات أخرى لسد حاجة المساجد من المصاحف والتفاسير المختصرة والمطولة.

وأكد العبيد أنه لما كان من أهداف إنشاء الهيئة خدمة القرآن الكريم وتقريب علومه ومعانيه بين يدي الناس من جميع فئاتهم شرعت إدارة العناية بالقرآن الكريم وعلومه بالهيئة بدراسة تفسير مختصر للقرآن الكريم وطباعته لتوزيعه على المستفيدين، موضحاً أن هذا المصحف يتميز بسهولة العبارة يستفيد منه المتخصص وغير المتخصص، ويحتوي على أسباب النزول وبيان المكي والمدني والناسخ والمنسوخ من الآيات وتفسير الكلمات وأحكام التجويد بطريقة سلسة وسهلة وواضحة ومختصرة ليقرأ منها عموم المصلين في المساجد.

