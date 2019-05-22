وطن النهار

وجه النائب محمد الدلال سؤالاً الى وزير الصحة قال فيه: تعد مهنة التمريض من التخصصات النادرة والشاقة والمطلوبة بشدة في الكويت، وقد واجهت تلك المهنة العديد من الصعوبات والمعوقات التي اضعفت كيانها ما ادى الى عزوف وتسرب من هذه المهنة خاصة من الكوادر الوطنية وذلك بسبب التدخلات الكثيرة والمتشعبة من قبل الادارات الاخرى في وزارة الصحة وضعف الامتيازات الداعمة للعاملين وبالاخص الكويتيين منهم، لذا يرجى افادتنا هل يوجد كادر وظيفي معتمد من ديوان الخدمة المدنية لمهنة التمريض والعاملين فيها؟ يرجى تزويدنا بنسخة منه ان وجد.

