وطن النهار

دعا النائب محمد الحويلة الى اضافة العاملين بوظائف شؤون الطلبة للكادر الذي منح للعاملين بالوظائف التربوية المساندة بوزارة التربية اخيرا.

جاء ذلك ضمن اقتراح برغبة قدمه الى مجلس الامة واستهله بقوله: اعتمد مجلس الخدمة المدنية كادر العاملين بالوظائف التربوية المساندة بوزارة التربية الذي يعد مستحقاً لهم الذي سينعكس دون ادنى شك بشكل ايجابي على المسيرة التعليمية في البلاد، لكن لم يتم اضافة العاملين بوظائف شؤون الطلبة مع العلم انهم من وظائف الخدمات التربوية المساندة حسب قرار ديوان الخدمة رقم 15/2010، وحاصلين على شهادات جامعية غير انها تعد من المهن الشاقة من خلال متابعة الطلاب، تسجيل الطلبة، متابعة الغياب، رصد الدرجات، اعداد السجلات، واحصائيات وترتيب ملفات الطلاب، وغيرها من الارتباطات وخاصة بالخدمة الاجتماعية والنفسية فتعتبر حلقة وصل بين الهيئة التعليمية والادارية فيجب انصافهم ومساواتهم بزملائهم من الوظائف التربوية المساندة التي تم اقرارها لهم.

