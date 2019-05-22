وطن النهار

أكد مدير إدارة الشباب والمتطوعين في جمعية الهلال الأحمر د. مساعد العنزي أن مشاركة الجمعية في حملة «رمضان أمان 8» تهدف إلى دعم الطاقات الشبابية بكل مجالات العمل الشبابي وبالشراكة مع الجهات الراعية للشباب.

وقال العنزي لـ«كونا» أول من أمس الاثنين إن الحملة بدأت منذ ثمان سنوات على مستوى دول الخليج العربي وتهدف إلى توزيع وجبات الإفطار على جميع مستخدمي الطرق للحد من الحوادث المرورية الناتجة عن سرعة سائقي المركبات في محاولتهم اللحاق بموعد الإفطار.

وأضاف أن الحملة أطلقها مركز العمل التطوعي ممثلا بفريق «نهتم» منذ بداية شهر رمضان الفضيل وشارك فيها المتطوعون من الجمعية إلى جانب الفرق التطوعية التي تقوم بتوزيع وجبات إفطار الصائمين عن طريق المتطوعين من أهل الخير. وأوضح أن توزيع الوجبات يتم قبل أذان المغرب ببضع دقائق في مواقع الإشارات المرورية لافتا إلى سعادة الشباب الكويتي بهذا العمل الذي يعكس قيم المحبة والعطاء باعتباره فرصة لمساعدة الآخرين وتقديم الدعم لهم فيما يضيف أثرا إيجابيا على نفوس أفراد المجتمع.

