وطن النهار

أقام ديوان السيد الحائري احتفالا بمناسبة مولد سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم كريم اهل البيت الامام الحسن المجتبى عليه السلام حيث افتتح الاحتفال بكلمة للخطيب الحسيني سماحة الشيخ كمال معاش والذي اكد بان مولد الامام الحسن عليه السلام في منتصف شهر رمضان ادخل الفرحة والبهجة في قلب النبي صلى الله عليه واله وسلم مضيفا ان هذه المناسبة هي مناسبة عظيمة يحتفل بها كل على طريقته.

واضاف: «نحن نملك تراثا كبيرا و عظيما تراث النبي الاكرم واهل بيته عليهم السلام اجمعين مضيفا باننا لابد ان نقدس تراثهم، كلماتهم احاديثهم، وافعالهم ولابد ان نتأثر ونقتدي بهم».

واكد معاش بان الاقتداء بسيرة اهل البيت عليهم السلام ياتي انطلاقا من اقتدائنا بالنبي صلى الله عليه واله وسلم (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة)، مشيرا الى ان الامام الحسن عليه السلام كان يعظم ويقدس الدين بكل فعل وقول وعمل يقوم به يرينا فيه عظمة الدين الاسلامي وقدسيته.

وقال: «ان النبي صلى الله عليه واله وسلم واهل بيته عليهم السلام ضحوا بانفسهم للحفاظ على التراث الاسلامي العظيم كما حدث في واقعة كربلاء لذلك فنحن علينا ان نحافظ على قداسة الدين من خلال المحافظة على احاديثهم بمعنى الحرص على عمل المستحبات والتخلي عن المكروهات لبناء مجتمع ايماني ملائكي»، مضيفا بقوله: «نحن نعيش اليوم ازمة تربوية واخلاقية فعلينا ان نتحلى باخلاق الرسول واهل بيته عليهم السلام».

شهد الاحتفال مشاركة الملا عبدالله نبيل بقراءة المولد الشريف وفقرة الاهازيج والمدائح بمشاركة الرادود الحسيني عبدالله المويل وفقرة الشعر بمشاركة الشاعر الشاب السيد عبدالله الحائري واختتم الحفل بتوزيع القرقيعان والهدايا والجوائز على الحضور.

