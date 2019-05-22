وطن النهار

أقامت عائلة آل القطان مساء أمس الأول المجلس التأبيني لاربعين المرحوم الحاج حسين عبدالنبي القطان، وذلك في حسينية الأوحد الكائنة بمنطقة المنصورية، بحضور عدد كبير من المواطنين والأهل والأقارب، وفي هذه المناسبة، قال الحاج عباس القطان: «قليل أولئك الذين تودعهم الحياة مشيعين بالأسف والذهول لما تركوا من بصمات المحبة في نفوس الناس وآثر الاعمال الصالحة عند المجتمع، مشيرا الى أن المرحوم حسين عبدالنبي القطان من اكابر الرجال الذي يترقون بعين الاجلال والاكبار، حيث الصدق والامانة والاستقامة، لذا منحته هذه الصفات مكانة مرموقة بين رجال الاعمال في الاوساط التجارية والاجتماعية».

وتابع: «أضف الى ذلك ايمانه العميق وولاءه المطلق لأهل بيت العصمة عليهم السلام والتزامه بأداء الحقوق الشرعية والواجبات الاسلامية حتى وفد على ربه راضيا مرضيا نقيا خالصا مخلصا، مؤكدا أن وفاته احدثت صدمة مفاجئة وحيرة مباغتة للناس الذين شيعوه بالدمع والاسف وذكروه بالنبل والشرف بعد عمر حافل بالصلاح ومكارم الاخلاق، مبينا أنه رجل أحب العلم والعلماء ورجال الدين والمفكرين والمثقفين، واسس مكتبة ثقافية علمية في حسينية الاوحد للاستفادة منها.

وأكد القطان أن هناك اعمالاً خيرة كثيرة للمرحوم فكان رحمه الله مثقفاً ثقافة دينية وفكرية ورجل أعمال ناجحاً وله علاقات كثيرة في انحاء العالم، لافتا الى أن المؤمنين الذين لهم مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة لدى ابناء مجتمعهم لا يمكن نسيانهم أبدا، فالانسان المؤمن الصالح تخلده اعماله النافعة ومواقفه الوطنية السامية في مجتمعنا الكويتي الابي وجماعته، رجال نفخر بهم كانوا يتمتعون بايمان صادق واخلاق كريمة فاضلة جعلتهم يتبوؤون المكانة الرفيعة والمقام العالي بين افراد المجتمع، مضيفا ان الحاج المرحوم حسين القاطن يبقى مثلا للعمل الصالح.

