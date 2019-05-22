آراء

الواقع الخليجي الراهن يشير الى أن أمن دول مجلس التعاون في أسوأ حالاته في هذه الفترة العصيبة من التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، وحالة الترقب والتوجس من حدوث مفاجآت مفزعة في حدها الأعلى.. هناك قلق مواجهة عسكرية بين أقطاب اقليمية كبيرة في المنطقة.

الأسوأ من ذلك هو القلق الأمني الداخلي بين دول مجلس التعاون الخليجي نفسها التي تستمر أزمتها وتزداد حدتها للسنة الثانية دون مرونة أو حل مما جعل بعض الخليجيين يعتبر أن كيان مجلس التعاون الخليجي من الماضي.

لم يعد الخطر الايراني وحده يهدد أمن دول الخليج بل هناك خطر داخلي ثنائي بين دول هذه المنطقة الخليجية نفسها التي كانت بالأمس تلتئم في منظومة مجلس التعاون كان يناقش في قمة الكويت السابقة اقتراح تحوله الى اتحاد خليجي لتوحيد وتقوية الصف لمواجهة الخطر الايراني ولكنه اليوم يعيش أزمة تشتعل منها نيران اعلامية خليجية خليجية تثير قلقا من مخاطر لايمكن التكهن بمداها وذلك على ايقاع مايصفه البعض بقرع طبول حرب في المنطقة بين ايران وأمريكا لن تكون نيرانها بعيدة عن أطراف الثوب الخليجي.

الأيام حبلى والمفاجآت متوقعة، ويبقى المشهد الاقليمي ملتبسا بين قلق الحرب وفرص السلام..

ولاجدوى من مواجهة أي خطر أقليمي يهدد أمن الخليج مادامت الجبهة الداخلية لمجلس التعاون مفككة وتعيش حالة أزمة ومقاطعة فالأجدر بدول الخليج أن تنتهز حالة القلق الأمنية الجماعية وتتجاوز خلافاتها البينية وتعيد ترميم علاقاتها لأجل الحفاظ على أمن الكيان الخليجي كهدف استراتيجي.

