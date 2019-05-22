آراء

التصرفات الفردية تكون احيانا دمارا للشعوب، البعض يقول ويعتقد

ان التصرف الفردي يمثل الشخص فقط او الاثر الناتج عن التصرف يكون مردوده محدودا على الفرد او المقربين منه فقط، ولكن قراءة سريعة للتاريخ وتحديدا شرارة الحرب العالمية الاولى والدمار الناتج عنها والتي اندلعت بسبب تصرف فردي، لم يقل العالم أن هذا تصرفا فرديا انما انجر العالم كله الى معركة طاحنة.

في عام 1914 قام (غافريلو برينسيب) باغتيال ولي عهد النمسا وريث عرش الامبراطورية النمساوية المجرية وزوجته وهما يتجولان في سراييفو ما أدى الى نشوب الحرب العالمية الاولى.

شخص واحد متهور حوَّل العالم الى كرة من النار ظلت مشتعلة لسنوات عديدة والضحايا ملايين والخسائر لا تعد ولا تحصى.

هذا يثبت ان الافعال الفردية كفيلة بتدمير شعوب وايضا تدمر علاقات دول، كما هو الحال في العلاقات الاسرية فبسبب تصرف فرد قد تنشب مشاكل اسرية وينتج عندها تفكك اسري واجتماعي.

دور الفرد مهم وتعزيز دور الفرد اهم في المجتمع، واذا تم الاهتمام بالفرد والتنمية البشرية نتج مجتمع واعٍ مثقف يكون ضد اي تطرف وضد اي محاولات لزعزعة الامن. الاهتمام بالعنصر البشري اهم من المباني والجسور، التعايش السلمي والابتعاد عن التطرف الديني والمذهبي والطائفي يقود الدول للنهوض والتقدم والرقي.

وابتعدوا عن التطرف لاجل الكويت..

وابتعدوا عن التشكيك لاجل الكويت..

وابتعدوا عن الطعن لاجل الكويت..

وابتعدوا عن التخوين لاجل الكويت..

واجعلوا الكويت مثالا ديموقراطيا مميزا، واجعلوها منبرا اعلاميا وثقافيا، واجعلوها بلد التعايش السلمي.

اجعلوا الكويت حلم لكل طامح وليس لكل طامع، ومركزاً ماليا وتجاريا.

الطموحات كبيرة وكثيرة ولكن احيانا قد يتسبب تصرف فردي بقتل كل الطموح.

اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه

