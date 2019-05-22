آراء

المقبل الى الله يرى ألا حياة الا مع من يتبع أوامره لذلك غالبا نجد البعض (قلق) في علاقاته وهو بالحقيقة لم يحسن الاختيار، ما يرعب حقا أن يصاب المرء بالتمرد، يعلم الحق ولكن يأبى الخضوع لما ينجيه، لا أرى خيانة تؤثر في الروح وتسخط من شأن صاحبها سوى خذلانه لنفسه، فالانسان دون الشرع كالمريض المحتال تنكث روحه الغبار ويتخلخل قلبه بالأوزار، تتمكن منه الخبائث والضلال، تضنك به الحياة حتى لا يعرف للطريق مكانا، يقتل فطرته بالوهم حجة بأن يزول الملل، يظن أحزانه تتلاشى عندما يتكل على اللهو والهوان، يمكث بالسراب وهو حقيقة يستعبد هواه.

دعك ولا تستنسخ من كثرة الضالين ففي القران ذكر مذكور ولكن الكثير لا يعلمون ولا يفقهون، النضج الذي يصيبك من القرآن يختلف تماما عن النضج الذي يصيبك من البشر، يعلمك القرآن أن تحسن للناس كافة (واخفض جناحك للمؤمنين بل وفي حديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام «من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك، سره الله عز وجل يوم القيامة»، بينما خذلانك من البشر يجعلك تكتفي بذاتك حتى انك تتشاءم من المبادرة وعذرك أن (لا أحد يستحق) وهذه الكلمة لا تدل الا على قصر النظر لأنه لم يحتسب وجه الله فخذله الظن،

مع الله فقط ستعلم ما معنى الجزاء وفضل ما تكنه الأحشاء.

بقلم : الطالبة مرام حمدان