آراء

التحكيم قضاء خاص يخول هيئة التحكيم سلطة فصل النزاع بين الأطراف المتنازعة وهذه السلطة مستمدة من ارادة طرفي النزاع.

يتفق التحكيم والقضاء بكونهما جهات مختصة للفصل في المنازعات الناشبة بين كل من الأطراف المتعاقدة لكن يبقى التحكيم قضاء «خاصاً» ويبقى القضاء الرسمي هو السلطة القضائية في الدولة وأحد مظاهر سيادتها لذلك يختص القضاء بنظر جميع القضايا التي تعرض عليه ويفصل بها وفقا «للأنظمة والقوانين النافذة» ويبقى التحكيم بصفته قضاء «خاصاً» غير قادر على حل جميع القضايا حتى لو اتجهت ارادة طرفي النزاع لذلك حيث إنّ هناك بعض المسائل التي لا يجوز اللجوء الى التحكيم فيها و هي المسائل التي لا يكون الصلح فيها قائماً.

اما بالنسبه لاعتراف القضاء بالتحكيم ، فالكثير من الناس يتساءل ما اذا كان القضاء يعترف بالتحكيم؟ فنقول هنا بكل تأكيد ان القضاء يعترف بالتحكيم على انه قضاء خاص.

و يمكن لكل من الدول والشركات والأفراد الاتفاق على اللجوء للتحكيم لحل النزاعات الناشبة بين الأطراف المتنازعة وذلك امّا قبل وقوع النزاع عن طريق تضمين العقد المبرم بين الأطراف المتعاقدة «شرط التحكيم» وذلك من بداية التعاقد أو بعد وقوع النزاع عن طريق الاتفاق على حل النزاع الناشب بين الأطراف بطريق التحكيم.

في حال نشب نزاع بين الأطراف ولم يسبق لهم أن اتفقوا على حله بالتحكيم عندها يمكن لهم حله عن طريق التحكيم وذلك باتفاق جديد مستقل وهذا ما نسميه (استقلال شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم)، أي أنه ورد باتفاق خاص مستقل عن العقد) أو مشارطة التحكيم وفي جميع الأحوال سواء أكان التحكيم بين الدول أو الشركات أو الأفراد فإنّ القانون الواجب التطبيق في دعاوى التحكيم هو القانون المتفق على تطبيقه حين الاتفاق على اللجوء للتحكيم في حال نشوب نزاع بين الطرفين.

بقلم : وجدان البغيلي

كلية الدراسات التجارية - قسم القانون