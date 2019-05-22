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أقام اعضاء مسلمون في الكونغرس الأميركي، حفل افطار رمضاني بمبنى «الكابيتول»، في فعالية هي الأولى من نوعها. وحضر الفعالية مساء الاثنين، العديد من اعضاء مجلس النواب وموظفين في الكونغرس، وفق مراسل وكالة انباء «الأناضول» التركية.

ونظَم الحفل كل من الهان عمر، ورشيدة طليب، وأندريه كارسون وهم اعضاء مسلمون في مجلس النواب عن الحزب الديموقراطي، بالاشتراك مع منظمة «مناصري المسلمين» المعنية بالدفاع عن الحقوق المدنية.

وفي خطاب القته قبيل بدء الافطار، اكدت النائبة عن ولاية ميشغان رشيدة طليب، وهي من اصول فلسطينية، على «الأهمية التاريخية» للحدث.

وأضافت: «هذا الحدث يرفع مكانة جالية بأسرها شعرت لفترة طويلة بالتهميش. استُهدفنا ظلماً من اجل اشعال الخوف وتعزيز اجندة الكراهية».

وتابعت: «الليلة نجدد التزامنا بالعدالة، ونبذ الاقصاء، والشعور بالانتماء».

ويقام حفل افطار سنوي في البيت الأبيض في شهر رمضان المبارك كل عام، في تقليد بدأه الرئيس الأسبق بيل كلينتون، واستمر به الرؤساء المتعاقبون من الحزبين الديموقراطي والجمهوري.

الا ان هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها حفل افطار في الكونغرس الأميركي.

