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كعادة المطبخ الشرقي في رمضان، دائما هناك ما يدهشنا بوصفات أكلات شهية وجديدة، خاصة فيما يخص الحلويات الشرقية الشهيرة في الشرق الأوسط.

وتتربع «الكنافة» على عرش الحلويات الشرقية المنتشرة في الشهر الفضيل بشكل خاص، وقد طرأت بعض التغييرات على «الكنافة» التقليدية التي تعودناها لسنوات طويلة، حيث ظهرت أخيراً «كنافة المانجو»، و«كنافة الفراولة» وسائر الفواكه الموسمية، ثم ظهرت «كنافة النوتيلا» لعشاق كريمة «النوتيلا»، وغيرها من أصناف الحلويات.

ولكن في هذا العام اقتحمت «الكنافة» عالم اللحوم والدجاج، وتفنن خبراء الطهي والمطبخ في ابتكار أنواع جديدة تماما من الكنافة، فرأينا صورا ووصفات «للكنافة باللحم المفروم»، و«الكنافة بالسجق»، و«الكنافة بالدجاج» تغزو المواقع المتخصصة في فنون الطبخ، وتجد ردود أفعال مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

وفي تصريح له، اعتبر المسؤول عن أحد محال الحلويات بإمارة الشارقة، الشيف كامل محمد، أن الكنافة المملحة أحد أشهر الأطباق التي تشهد إقبالا كبيرا، إذ تحضر بأشكال عدة، ويضاف لكنافة اللحم زيت الزيتون الذي يقلى بالبصل جيدا، ثم يمزج بالبهارات والصنوبر، وبعدها تضاف صلصة اللبنة، ويوزع الخليط على الكنافة وتكون جاهزة بعد تزيينها بالبقدونس.

وأكد محمد على أن هناك تنوعا في حشوات الكنافة بدءا من الخشاف ومرورا بالكركديه، وانتهاء باللحم المفروم والدجاج. وأضاف أن الإقبال على الحلويات الشرقية يرتفع في شهر رمضان بنسبة 40% عن سائر أيام العام، ذلك أن المائدة الرمضانية لا تكتمل إلا بالحلويات الشرقية.

