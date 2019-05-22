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اكتشف باحثون بريطانيون أن الأشخاص الذي يمشون بسرعة ربما يعيشون أطول من الأشخاص الذين يمشون بتمهل، بغض النظر عن أوزانهم. وتوصل الباحثون لتلك النتائج بعدما حللوا في دراستهم التي أجروها بجامعة ليستر بيانات 474919 شخصاًَ، متوسط أعمارهم 52 عاماً، في البنك الحيوي بالمملكة المتحدة في الفترة من 2006 إلى 2016.

ووجد الباحثون أن السيدات اللاتي يمشين بخفة من المتوقع أن يعشن حتى 86.7 إلى 87.8 عاماً، فيما يتوقع أن يعيش الرجال الذين يمشون بنفس الطريقة حتى 85.2 إلى 86.8 عاماً. ورأى الباحثون أن السيدات اللاتي يمشين ببطء أو بتمهل من المتوقع أن يعشن حتى 72.4 عاماً، وأنه من المتوقع أن يعيش الرجال الذين يمشون بنفس الطريقة حتى 64.8 عاماً.

وتابع الباحثون بقولهم إن ذلك لا يعني أن الأشخاص الذين يمشون بسرعة سيعيشون مدة أطول، بل ان النتائج التي خلصوا إليها أثبتت فقط وجود علاقة، وليس سبب ونتيجة، لكن خبراء قالوا إن الدراسة تشير إلى أن سرعة المشي قد تكون وسيلة فجة للأطباء يحكمون من خلالها على الصحة العامة لمرضاهم إلى جانب اختبارات أخرى. ونقلت صحيفة الدايلي ميل عن توم ييتس، الباحث الرئيسي بتلك الدراسة وأستاذ النشاط البدني بجامعة ليستر، قوله «من الممكن أن تساعد نتائجنا في توضيح الأهمية النسبية التي تحظى بها اللياقة البدنية مقارنة بوزن الجسم على متوسط العمر المتوقع للأفراد».

