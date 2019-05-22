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جهاز يقضي على الأرق


طور العلماء الروس من معهد الجهاز العصبي والفيزيولوجيا العصبية في الأكاديمية الروسية للعلوم، جهاز «EcoSleep» وهو عبارة عن صندوق صغير يولد نبضات كهرومغناطيسية منخفضة التردد من 1 الى 40 هرتز. ويمنع الجهاز اضطرابات النوم، فتردداته الكهرومغناطيسية المنخفضة تساعد الانسان على النوم بشكل طبيعي. كما يقول العالم بلوخين، الترددات (الصادرة من الجهاز) التي ترتفع وتنخفض اثناء النوم تتحكم بجميع مراحل النوم ويساعد الشخص ايضا على الاستيقاظ من دون اي صعوبات. ويشار ان قطاع الفنادق ابدى اهتمامه بالابتكار الجديد، ومن المتوقع ان يكون الجهاز عالي الطلب لدى الأشخاص الذين يضطرون للقيام برحلات سفر متكررة مع تغيير المناطق الزمنية.
في سياق آخر، قامت مجموعة من علماء الأحياء الروس بتطوير جسيمات نانوية خاصة، استطاعت معالجة مشكلة ارتفاع الضغط، حيث اجريت التجربة على عدد من الجرذان التي عانت من مشكلة الضغط المرتفع.


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