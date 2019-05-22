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موقع يحدد الدول التي يمكنك السفر إليها دون تأشيرة


عندما ترغب في السفر الى دولة ما، فان اول ما تسعى للتأكد منه، هو قدرتك على السفر الى تلك الدولة بدون تأشيرة من عدمها، ويوفر موقع جديد طريقة سهلة للحصول على معلومات كهذه.
ويتيح موقع markuslerner. com/travelscope اختيار اي دولة في العالم، ليظهر مباشرة قائمة البلدان التي يمكن لحاملي جنسية تلك الدولة الدخول اليها بدون تأشيرة، او تلك التي يمكن الحصول على تأشيرتها في المطار.
ويمكن من خلال تمرير مؤشر الماوس فوق كل دولة الحصول على معلومات اضافية مثل مدة التأشيرة او الشروط الأخرى المطلوب توافرها في المسافر.
وقد تتيح دولة ما لحاملي جنسية اخرى دخولها بدون تأشيرة، او يمكن ان تمنح التأشيرة في المطار، او يتوجب التقدم للحصول عليها عبر البعثات الدبلوماسية، وفي اسوأ الأحوال يمكن لدولة ما ان تحظر دخول حاملي جنسيات دول اخرى.


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