شيخة راشد الردهان 79 عاماً شيعت، الرجال: الفنطاس، ق2، ش13، م15 بجانب مسجد الحمدان، (ديوان الردهان)، ت: 99777078، النساء: القصور، ق7، ش34، م17، ت: 99660646

نجاه سالم فرحان 70 عاماً شيعت، الرجال: صالة دسمان، الروضة، ت: 99667626-96055541، النساء: فهد الأحمد، ق1، ش121، م3، ت: 90065691

عثمان عبدالله علي الرميح 26 عاماً التشييع اليوم بعد صلاة العشاء، اليرموك، ق3، شارع عبدالعزيز بن باز، م20، ت: 99993060

ناصر عبدالوهاب سعد الوادي 53 عاماً شيع، الرجال: عبدالله المبارك، ق8، ش833، م5، ت: 97588551، النساء: الرابية، ق3، ش27، م17، ت: 98965458

منشي سالم فهاد العازمي 77 عاماً شيع، الرجال: صباح السالم، ق13، الشارع الأول، جادة 5، م19، ت: 50885055، النساء: علي صباح السالم، ق2، ش10، م21

خالد ثامر هدود علي 56 عاماً شيع، الرجال: القيروان، ق2، ش203، م21، ت: 92222192-98070307، النساء: مبارك الكبير، ق2، ش29، م22، ت: 55560729

يثرب إبراهيم ناصر الفوزان، زوجة يعقوب ناصر العبدالجليل 53 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: ديوان العبدالجليل الروضة، ق5، ش60، قسيمة 225 مقابل موقف حديقة جمال عبدالناصر، ت: 99780097، النساء: ضاحية عبدالله السالم، ق2، ش28، م13

أحمد صالح جمعة راشد 52 عاماً شيع، الرجال: القرين، ق4، ش5، م28، ت: 99819055، النساء: صباح السالم، ق4، ش6، م53

إنا لله وإنا إليه راجعون