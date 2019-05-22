أول النهار

عقدت وزيـرة الاشغـال العـــامة وزيــرة الـدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري اجتماعا مع وكيل وزارة الاشغال العامة م. اسماعيل علي احمد والوكلاء المساعدين بالوزارة، حيث اثنت على جهود المسؤولين بالوزارة خلال الفترة الماضية خاصة م. خالد الخزي خلال توليه اعباء الوكالة بالانابة.

بدوره اعرب م. اسماعيل علي احمد عن خالص شكره وتقديره للثقة الممنوحة له بتوليه منصب وكيل وزارة الاشغال العامة، داعيا الله عز وجل ان يعينه على تحمل اعباء تلك المسؤولية، مؤكدا ان وزارة الاشغال مليئة بالكفاءات والخبرات التى تستطيع ان تنهض بالعمل اذا ما تم ذلك بروح الفريق الواحد والمضي قدما نحو تحقيق النهضة العمرانية المنشودة التى تحمل رؤية صاحب السمو امير البلاد.

