أول النهار

رفضت لجنة العاصمة في المجلس البلدي طلب نادي المصارف الكويتية باستثمار قطعة الأرض المقابلة لوزارة الاعلام، فيما احالت اللجنة مشروع صفاة المباركية للجهاز التنفيذي من اجل تقديم دراسة تتعلق بالمشروع.

ووافقت اللجنة برئاسة الدكتور حسن كمال على طلب ادارة الانشاءات تخصيص مبنى مواقف السيارات متعددة الادوار الواقع بين مسجد القناعي ومبنى مواقف السيارات متعددة الأدوار للبورصة الكائن في قطعة «1» بمنطقة شرق، فيما رفضت طلب لجنة محافظ العاصمة تقديم دراسة تفصيلية بشأن الكتاب المقدم من جهاز حماية المنافسة. واجلت اللجنة في اجتماعها تنفيذ البند الثاني من قرار مجلس الوزراء بشأن تحويل المنطقة الحرة في الشويخ لصالح وزارة المالية «ادارة املاك الدولة» كأملاك خاصة «منطقة تجارية متعددة الأغراض» لحين تقديم عرض مرئي من ادارة المخطط الهيكلي للدولة وحضور وزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار وهيئة الصناعة.

ووافقت على طلب الديوان الاميري بتخصيص موقع لمكاتب وتشوين مواد بمنطقة القبلة من اجل تطوير وتصميم وانشاء وانجاز متطلبات التجهيزات والتأثيث والصيانة والتشغيل لمشروع قصر العدل الجديد.

