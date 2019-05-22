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أول النهار

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النائب الأول استقبل رئيس جمعية الأداء البرلماني وأعضاءها


استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، في قصر بيان العامر امس رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني ناصر رفاعي الشليمي والوفد المرافق له. حيث رحب النائب الأول بالضيف والوفد المرافق له، كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة اهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، هذا وقد اهدى رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نسخة من كتاب «الرصد البرلماني» والذي يتضمن جميع اعمال مجلس الأمة وأعمال لجانه وأداء نوابه.


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