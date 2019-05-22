أول النهار

كشفت اختصاصية الامراض الجلدية في مستشفى العدان د. نور التجلي ان معدل المراجعات لعيادات الامراض الجلدية في مستشفى العدان يتراوح بين 300 الى 400 مريض اسبوعيا.

وأكدت التجلي في تصريح صحافي على هامش انطلاق معرض نور مع نور ان وزارة الصحة توفر احدث العلاجات للامراض الجلدية بالمجان للمواطنين ومنها العلاجات البيولوجية التي تكلف من 500 الى 3000 دينار شهريا سواء لعلاجات الصدفية والثعلبة او امراض اخرى. ولفتت التجلي ان معظم الحالات التي تتردد على عيادات الجلدية في مستشفى العدان تتراوح بين حب الشباب وامراض تساقط الشعر والاكزيما والصدفية والثعلبة. وأشارت الى بعض نسب انتشار الامراض الجلدية في الكويت، لافتة الى ان مرض الثعلبة على سبيل المثال يبلغ معدل انتشاره ليست في الكويت وحسب وانما على المستوى العالمي 2 في المئة بمعنى ان هناك شخصين مصابين بالمرض من بين كل 100 شخص مصابين لافتة الى ان الاسباب للامراض الجلدية تتنوع بين الاسباب الوراثية والعوامل الجينية وضغوط الحياة وامراض المناعة.

ولفتت الى ان الفعالية تقام للسنة الثانية على التوالي بمشاركة اكبر اطباء الجلدية في الكويت وان الهدف منها تثقيف الناس وتوعيتهم بالامراض الجلدية وتصحيح المفاهيم الخطأ حيث تتضمن محاضرات توعية حول اختيار منتجات العناية بالبشرة لا سيما مع وجود بعض الحالات التي تتردد على اطباء الجلدية بسبب الاستخدام الخطأ لمنتجات البشرة.

وأكدت التجلي ان نسبة انتشار سرطان الجلد نادر جدا في الكويت وفي المنطقة العربية بسبب طبيعة البشرة السمراء الغنية بمادة خلايا الملانينن التي تعتبر عاملا وقائيا للاصابة بالمرض، لافتة الى ان اكثر حالات الاصابة بسرطان الجلد في الكويت هي للاجانب من اصحاب البشرة البيضاء.

