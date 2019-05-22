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عواصم- الوكالات: قال رئيس الوزراء العراقي د. عادل عبدالمهدي انه سيقوم بزيارة رسمية الى الكويت اليوم يبحث خلالها آخر المستجدات في المنطقة ولاسيما القيام بدور ايجابي ازاء تهدئة الاوضاع في الخليج.

واضاف عبد المهدي ردا على سؤال لـ كونا خلال مؤتمر صحافي أمس ان لدى العراق والكويت رغبة مشتركة بتهدئة الأوضاع الراهنة في المنطقة وعدم تصعيدها. واكد ان القيادة الكويتية طالما لعبت دور الحكيم في حل الخلافات معربا عن امله بان تتوج الزيارة بتبني البلدين الشقيقين دورا ايجابيا ازاء التهدئة. واضاف ان الزيارة ستشهد كذلك بحث العديد من الملفات المشتركة ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين في شتى المجالات مؤكدا ان بغداد تسعى لتطوير تلك العلاقات.

وكان عبد المهدي أكد عزمه إرسال وفود إلى طهران وواشنطن واجراء اتصالات عالية المستوى لإنهاء التوتر بين الطرفين بينما ذكرت مصادر عراقية أن عبد المهدي قد يزور واشنطن بنفسه لإطلاق مبادرة تهدئة بالتزامن مع جهد عماني مشابه.

. وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي أمس إن العراق يقوم باتصالات رفيعة المستوى ورؤيته قريبة جدا من الرؤية الاوروبية لتسوية الأزمة في المنطقة . وأضاف أن المسؤولين الاميركيين والايرانيين اكدوا لنا عدم رغبتهم في خوض الحرب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العراق في مرحلة نقل الرسائل بين واشنطن وطهران ونحاول نزع فتيل الأزمة بين الجانبين. وأوضح أن مسؤوليتنا الدفاع عن العراق وشعبه لتأمينه خطر الحرب وقال عبد المهدي انه لا يوجد طرف داخلي عراقي يريد حربا بين ايران وأميركا لكنه اوضح وضعنا بدائل استراتيجية في حال إغلاق مضيق هرمز

الى ذلك كشف مصدر عراقي مطلع أن عبد المهدي سيطلق مبادرة رسمية، لإنهاء التوتر عبر جمع ممثلين عن الدولتين في العاصمة بغداد. وذكرت مصادر ان عبد المهدي ربما يقوم بزيارة الى العاصمة الاميركية واشنطن بعد زيارته المرتقبة الى الكويت اليوم بينما يستعد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح لزيارة الأردن الهاشمية الخميس على ان يتوجه بعد ذلك الى تركيا وإيران.

ويأتي التحرك العراقي بالتزامن مع حراك عماني لتهدئة التوتر الإيراني الأميركي حيث سيقوم وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي والذي كان في إيران الاثنين بزيارة بغداد للقاء الرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) وفتح السفارة العمانية في العاصمة.

في غضون ذلك أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن التطورات الراهنة ليست مناسبة للتفاوض والدبلوماسية ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) في ساعة متأخرة من ليل الإثنين الثلاثاء عنه القول إنه من أنصار الحوار والدبلوماسية إلا أن الظروف الراهنة ليست مناسبة لهذا الأمر أبدا وطالب الرئيس الإيراني بالحصول على صلاحيات تنفيذية موسعة يطلق عليها زمن حرب للتعامل مع الضغوط التي تتعرض لها طهران في الآونة الأخيرة.

في المقابل قلل الرئيس الاميركي دونالد ترامب من أهمية التهديد الوشيك الذي تشكله ايران على المصالح الأميركية في الوقت الذي أعلن فيه عن جهوزيته للحوار في حال قامت ايران بالخطوة الأولى.