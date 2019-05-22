الأولى

اكد أعضاء مجلس الأمة دعمهم الخطوات والاجراءات التي يقوم بها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والحكومة لتعزيز أمن الكويت وشعبها، معلنين وقوفهم صفا واحدا خلف القيادة السياسية في مواجهة الأخطار والأزمات القائمة والقادمة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الأمة امس بشأن مستجدات الظروف الأمنية والسياسية والعسكرية. وأكد البيان تقدير أعضاء المجلس الجهود الكبيرة التي يقوم بها سمو أمير البلاد والموقف الرسمي للكويت الرامي الى تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، مثمنين السياسة الحكيمة لصاحب السمو في تبني الحياد الإيجابي تجاه النزاعات القائمة، وحرص سموه على حل الخلافات سلميا وعن طريق الحوار. وشددوا على ضرورة مضي الحكومة قدما في استكمال أدوار الوزارات والجهات المختصة بالدفاع المدني والطوارئ، وإطلاع المجلس أولا فأولا بتلك الاستعدادات، استنادا الى مبدأ الشفافية والمكاشفة، مع أهمية تقوية التنسيق بين الأجهزة المسؤولة عن الطوارئ، وإنشاء جهاز متخصص يعهد إليه ملف الطوارئ والأزمات.

وأكد أعضاء المجلس أهمية الإعلام الرسمي ودوره في إطلاع المواطنين والمقيمين بشكل واضح وشفاف على مستجدات الظروف الأمنية والسياسية المحيطة، وعلى توجهات الحكومة واستعدادات أجهزة الدولة لمواجهة الطوارئ والأزمات، وإشراك المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ وإنجاح خططها.

ودعا الاعضاء المواطنين والمقيمين إلى تدعيم وتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية التي هي سور الكويت الأول بعد الله سبحانه لمواجهة التحديات والأخطار، مؤكدين ضرورة الاستماع إلى توجيهات سمو الأمير الذي حذر مرارا من خطورة ما يجري من تطورات وبين أهمية الوعي وتحمل المسؤولية الوطنية إزاءها.

وقالوا ان المجلس تابع باهتمام بالغ التطورات الأمنية والعسكرية والسياسية بالغة الخطورة التي استجدت في منطقة الخليج العربي في ظل تنامي مخاطر اندلاع نزاعات مسلحة وتأزم الأوضاع سياسيا وأمنيا، ما يتطلب اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة والقيام بكل ما من شأنه حماية المواطنين والمقيمين من تلك المخاطر والأزمات.

واضافوا انهم عقدوا جلسة خاصة يوم الخميس الماضي لمناقشة الظروف الأمنية والسياسية والعسكرية المستجدة في نطاق منطقة الخليج العربي والإقليم، وبحث الاستعدادات الحكومية للتعامل مع تلك المستجدات على جميع الأصعدة السياسية والأمنية، ومدى حساسية التطورات وخطورتها وكيفية التعامل مع تلك المستجدات.

وذكروا انهم استمعوا إلى عرض من بعض الوزراء متعلق بمدى جهوزية الحكومة للطوارئ في القطاع النفطي واستعدادات وزارات التجارة والصحة والإعلام. وأكد الاعضاء الاستعداد للاجتماع مجددا متى ما اقتضت الظروف والتطورات لمتابعة جميع المستجدات وبحث كيفية التعاطي معها.