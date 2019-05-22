الأولى

كشف مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب نايف المرداس عن ان مشروع الحكومة بشأن تجنيس زوجات الكويتيين موجود لدى مجلس الوزراء منذ حوالي شهرين بعدما تم إرساله اليه من قبل الفتوى والتشريع. واوضح ان المشروع يعامل زوجة الكويتي معاملة الكويتية، ويمنحها جواز سفر وبطاقة مدنية، اما حصولها على الجنسية فيكون حين بلوغ البكر من ابنائها 18 عاما، كما يجيز لمن بلغ 18 عاما أن يقدم على الجنسية لوالدته المطلقة أو الأرملة اذا لم يكن لديها اعلان رغبة.

وقال في مؤتمر صحافي: اجتمعنا امس لمناقشة مقترحات نيابية حول ارملة الكويتي التي ليس لديها اعلان، مشيرا الى انه تم تأجيل التصويت إلى حين ورود المشروع.

على صعيد متصل ذكر المرداس أنه تم رفع قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف إلى المجلس لاقراره قبل فض دور الانعقاد، مشددا على وجوب تجهيز الملفات المستحقة من قبل الجهات المعنية حتى لا يكون هناك عذر بأن الفترة غير كافية، واضاف: عموما هناك 34 الف مستحق من حملة احصاء 65 حسب تصريح رئيس الجهاز في المجلس المبطل الأول.

من جانب آخر بشر رئيس لجنة الداخلية والدفاع عسكر العنزي ضباط الصف من حملة الشهادات الجامعية او ما يعادها في وزارة الداخلية بحصوله على تعهد من وكيل وزارة الداخلية بترقيتهم خلال الأسابيع المقبلة الى رتبة ضباط.

وقال: طالبت نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بترقية ضباط الصف الحاصلين على مؤهل جامعي أو ما يعادله إلى رتبة ملازم، معتبرا ان ذلك ينسجم مع الاستراتيجية التي تعمل عليها الداخلية من اجل تأهيل كوادرها البشرية وفق خطة تستهدف إعداد ضباط مؤهلين علميا وتدريبيا.