الأولى

وافق مجلس الوزراء على ترقية الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة الداخلية الشيخ مشعل جابر العبدالله إلى درجة وكيل وزارة.

وكان للشيخ مشعل الجابر دور كبير في تطوير وزارة الداخلية وزيادة خدماتها الإلكترونية، بما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث اصبح من الممكن بواسطة التطبيق الالكتروني (MOI-KUWAIT) تقديم العديد من الخدمات التي تهم المستخدم، مع الاخذ بعين الاعتبار الحفاظ على سرية البيانات الشخصية للمستخدمين. وحقق الشيخ مشعل الصباح عبر عمله في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العديد من الإنجازات على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية، من خلال المتابعة المستمرة لأحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاستفادة منها في المجالات الأمنية، ما يمكنها من التميز في الأداء شكلاً ومضموناً.

ومن أهم الخدمات الالكترونية التي تمت إضافتها في هذه المرحلة خدمة ساعدوني التي تمكن المستخدم من الحصول على المساعدة في حالات الطوارئ بشكل سريع، بمجرد الضغط على زر ساعدوني، بعد أن قام قطاع شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتطوير أنظمة تلقي البلاغات، حيث تم تسهيل التواصل وتبادل المعلومات الأساسية بين المستخدم ومتلقي البلاغ ليتم التعامل معها بشكل سريع وفعال لضمان سرعة استجابة الأجهزة الأمنية للبلاغات وتطبيق أفضل الممارسات الأمنية.

وأسهم الشيخ مشعل الجابر في تطوير خدمة الإشعارات حيث يتم إرسال رسائل تذكيرية وتنبيهية للمسجلين بمواعيد انتهاء مستنداتهم الثبوتية وإرسال إشعار لهم عند تسجيل اي مخالفة مرورية.

وحرص الشيخ مشعل الجابر على تطوير خدمة الاستعلام الشخصي عن بيانات جواز السفر وبيانات القيد الانتخابي والتأشيرات ورخص القيادة وتراخيص المركبات.

بالإضافة إلى تفاصيل مخالفات المرور وبيانات منع السفر وتنفيذ الأحكام وتراخيص السلاح، كما تمت إضافة خدمة الاستعلام عن الأشخاص ذوي الصلة مثل الأبناء دون سن 18 والمكفولين للتعرف على صلاحية إقاماتهم ورخص القيادة الخاصة بهم وكذلك صلاحية جوازات سفرهم.

واتاح هذا التطبيق إمكانية الدفع الإلكتروني للمخالفات المرورية بصورة سهلة وسريعة وآمنة بالاضافة الى خدمة التعرف على مواقع إدارات ومخافر ومراكز الخدمة التابعة لوزارة الداخلية ومواعيد عملها، وكذلك تحديد أقرب مسار للوصول إليها، فضلا عن خدمة تسجيل الشكاوى والاستعلام عما تم اتخاذه بخصوصها، وكذلك متابعة حالة طلب التأشيرة للمسجلين بالتطبيق.