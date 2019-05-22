الأولى

جددت شركة الخطوط الجوية الكويتية التأكيد على عدم صحة ما ورد في التقرير المتداول مؤخراً في الصحافة المحلية والمنسوب إلى شركة ايرهيلب والذي أشار الى ان الكويتية أُدرجت ضمن الشركات العشر الأقل انضباطاً بنسبة 42 في المئة. وقالت دائرة العلاقات العامة والاعلام في رسالة بعثت بها إلى النهار امس رداً على ما ورد في مقالة الزميل زايد الزيد في الصفحة الأخيرة من عدد يوم 10 مايو الحالي ان ما ورد في هذا التقرير لا يعكس الواقع، حيث ان الشركة حققت بحمد الله ارتفاعاً ملفتاً تعتز به في مجال دقة المواعيد منسوباً لاجمالي الرحلات المسيرة خلال الربع الأول من عام 2019 والذي يؤكده نمو معدل OTP من 59 في المئة عام 2018 الى 83 في المئة خلال الربع الأول من 2019 وهو ما يضع الشركة في المراتب الأولى في هذا المقياس لاداء شركات الطيران بعكس ما ورد في التقرير المشار إليه.

وأشارت الشركة في بيانها الى ان ايرهيلب التي أصدرت التقرير تعمل في مجال تحصيل تعويضات الركاب من شركات الطيران وليست مؤسسة مختصة بالتصنيف العالمي لشركات الطيران.

بيان الكويتية أكد ان التحسن الكبير في مجال دقة المواعيد جاء بفضل الجهود الحثيثة والمشكورة التي بذلتها الادارة التنفيذية وجميع أبناء الكويتية المخلصين في الدوائر التشغيلية داخل الكويت وخارجها، وتنفيذا للاستراتيجية وخطة العمل المعتمدة من مجلس إدارة الشركة والتي تهدف الى تحقيق أعلى معدلات الأداء التشغيلي والتجاري للناقل الوطني مقارنة بشركات الطيران المتقدمة عالمياً وترسيخاً لثقة عملائها الكرام.

وأكد البيان على ان الكويتية ستسعى دائماً لتحقيق التميز في جميع مجالات خدمة العملاء تحت شعارها المرفوع بمناسبة 65 عاماً على تأسيسها أكيد نقدر كما ان تصحيحا لمعلومات مماثلة نشرته جريدة القبس بتاريخ 12 مايو 2019 يؤكد التقدم الكبير الذي تحقق ولا يزال للخطوط الجوية الكويتية في مجال انضباط المواعيد والذي يجعلها في مصاف افضل الشركات في العالم.

واختتم البيان بالتأكيد على ان الكويتية بصدد المساءلة القانونية لكل من شركة ايرهيلب ووكالة بلومبرغ لنشرهما بيانات مغلوطة تضر بالشركة وتسيء الى سمعتها كما يؤثر في ثقة العملاء بها.