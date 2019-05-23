مال وأعمال

قال تقرير متخصص إن القطاع العقارى استهل تداولاته في عام 2019 بقيمة بلغت 865 مليون دينار في الربع الأول بزيادة سنوية 4 في المئة، في الوقت الذي استمر عدد التداولات أيضاً في الارتفاع خلال الثلاث سنوات الماضية ويأتي الربع الأول كثاني أعلى مستوى من حيث العدد في تلك الفترة، محققا1,623 صفقة بزيادة 17 في المئة عن عددها في الربع الأول من 2018، الا ان التدولات العقارية الاجمالية تعد منخفضة عن الربع الرابع بنسبة 26 في المئة والذي يعد ربعا استثنائيا من حيث الارتفاع خلال الثلاث سنوات الماضية.

واضاف التقرير الصادر عن بيت التمويل الكويتي أن الأداء القوي للقطاع العقاري في الربع الأول من العام الحالي عن ذات الفترة من العام الماضي يأتي مدفوعاً بأداء متفاوت للقطاعات المختلفة، وكان أداء العقار التجاري في مقدمتها بتضاعف قيمة تداولاته إلى 175 مليون دينار لعدد 33 صفقة بزيادة 56 في المئة لقيمتها، و 22 في المئة لعددها على أساس سنوي، كما ارتفعت قيمة تداولات القطاع السكني 28 في المئة الى 403 ملايين دينار، وزاد عددها 25 في المئة على أساس سنوي الى 1,237 صفقة، في حين تراجعت تداولات القطاع الاستثماري إلى 253 مليون دينار بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي مصحوبة بانخفاض 4.8 في المئة في عددها الى 335 صفقة. مع ذلك يلاحظ اتجاه تصاعدي لمؤشرات تداول القيمة والعدد منذ الربع الأول من العام الماضي.

وآشار إلى قيمة التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص مازالت عند أعلى مستوياتها خلال ما يقترب من 4 سنوات، برغم تراجعها في الربع الأول 1% عن الربع السابق له، ومازال عددها عند أعلى المستويات خلال السنوات الأربع الماضية، متجاوزاً حاجز الألف صفقة لكنه انخفض 4 في المئة عن مستوى استثنائي شهده عدد صفقات القطاع في الربع الرابع من 2018.

ويواصل القطاع الاستثماري اتجاها تصاعدياً منذ بداية العام الماضي، ومازالت قيمة تداولاته في كل الفترات الفصلية من 2018 حتى الربع الأول من العام الحالي أعلى بشكل لافت عن مثيلاتها في الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أنها تراجعت في الربع الأول الى 253 مليون دينار اى نصف قيمتها التي تخطت حاجزاً في الربع الرابع 2018 لم تصله منذ 4 سنوات، مع تراجع عددها بنسبة 35 في المئة عن الربع الرابع.

وتسير قيمة التداولات في القطاع التجاري في اتجاه متصاعد منذ سجلت أدنى مستوياتها في نهاية 2016، برغم تراجعها بشكل محدود في الربع الأول بحوالي 14 في المئة عن الربع الرابع 2018، وتراجع عددها بحوالي 13 في المئة .

وفيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الأول 2019 فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع على مستوى دولة الكويت إلى 631 دينار لقطاع السكن الخاص،وبدأ يشهد تغيرات ربع سنوية تأخذ اتجاهاً تصاعدياً مرتفعة 1 في المئة على أساس ربع سنوي وتصل إلى 4.1 في المئة على أساس سنوي،

