مال وأعمال

استقر متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة في الربع الأول من 2019 مسجلاً 867 ديناراً في السكن الخاص، وفي الاستثماري عند 2,370 دينار، ويزيد في قطاع العقار التجاري متجاوزاً 6,000 دينار. أما محافظة حولي فقد تحسن متوسط سعر المتر المربع فيها لقطاع السكن الخاص وبلغ 847 دينار، وتراجع في القطاع الاستثماري إلى 1,600 دينار، مع تحسن متواصل لمتوسط الأسعار في التجاري عند 3,211 دنانير، ويبلغ متوسط السعر 534 دينار لقطاع السكن الخاص بمحافظة الفروانية واستقر في القطاع الاستثماري عند 1,410 دينار، بينما سجل 2,314 دينار في القطاع التجاري.

