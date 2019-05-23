مال وأعمال

تفتتح الخطوط الجوية التركية خمس صالات تتوفر للمسافرين على درجة الأعمال، وأصحاب عضوية «مايلز أند سمايلز إيليت بلاس» و«إيليت»، و«ستار ألاينس جولد» و«نادي الشركات».

وهناك حالياً ثلاث صالات مفتوحة، صالة الخطوط الجوية التركية للأعمال، وصالة «مايلز أند سمايلز» وصالة الرحلات المحلية. ومن المخطط افتتاح الصالة الحصرية وصالة الواصلين في صيف 2019.

وتبلغ مساحة صالة الخطوط الجوية التركية للأعمال تقريباً 60,000 قدم مربعة، وتستوعب 765 ضيفاً وتحتوي 13 جناحاً خاصاً مع غرف استحمام. كما صممت الخطوط الجوية التركية متحفاً بمساحة 130 قدماً مربعة في هذه الصالة بالتعاون مع متحف إسطنبول للفنون الحديثة.

كما تبلغ مساحة صالة «مايلز أند سمايلز» من الخطوط الجوية التركية أكثر من 60,000 قدم مربع وتستوعب 765 ضيفاً وتوفر 11 جناحاً خاصاً مع غرف استحمام، ومساحة يمكن للضيوف الاستراحة فيها على أرائك مريحة، والاستمتاع بالأطعمة الشهية والحصرية من المطبخ التركي والمطابخ العالمية، أو الاستمتاع بخدمات التدليك الاحترافية.

