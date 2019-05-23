مال وأعمال

وافقت الجمعية العمومية لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل (كي جي ال)، على جميع البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وفي مقدمتها توزيع 5% أسهم منحة مجانية بمبلغ اجمالي 1.387 مليون دينار، وتم تأجيل الجمعية العامة غير العادية لعدم اكتمال النصاب. وقال رئيس مجلس ادارة الشركة ماهر معرفي أن مجلس ادارة الشركة حريص على تحقيق معادلة تضمن للشركة التنمية التنافسية المستدامة للمحافظة على تحقيق الأرباح المرجوة لصالح مساهميها، عبر مواصلة تنويع الأنشطة والخدمات والحصول على عقود نقل وتخزين لوجستي بالاضافة الى تطوير مناطق تخزينية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتطلع معرفي الى ان الفترة المقبلة ستشهد ابرام الشركة المزيد من العقود والمشاريع الجديدة بجانب العقود والمشاريع التي تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتنفيذها حالياً مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ولا سيما ان ادارة الشركة تبنت استراتيجية شاملة لتطوير أنشطتها لتستجيب وتتكيف مع التحولات والتطورات الاقتصادية المضطردة وتعزيز عوائدها عبر اقتناص الفرص الاستثمارية على مستوى العالم.

واوضح معرفي ان الشركة تعمل على الارتقاء بخدماتها وترسم مسارها لتحقيق أهدافها واستراتجيتها طويلة الأمد من خلال بناء شبكة اقليمية مع الشركات والمؤسسات الرائدة في هذا القطاع لضمان وتحقيق الفرص والصفقات الاستثمارية الواعدة، كما يواصل مجلس الادارة اعماله بمسؤولية من خلال اتمام جميع العمليات والاستثمارات بحكمة لتحقيق اعلى مستويات النجاح وتقديم المزيد من الفائدة على المدى الطويل لمستثمريها.

واكد معرفي ان مجلس الادارة يسعى الى تحقيق نتائج أفضل في عام 2019 من خلال الاستمرار في اتباع سياسة التطوير والتنويع في الخدمات التي تقدمها وشركاتها التابعة لعملائها وتوسيع نطاق أعمالها على الصعيدين المحلي والاقليمي وفتح مجالات أكبر لنموها مستقبلاً من أجل تحقيق المزيد من الأرباح والعوائد المرجوة لصالح مساهميها.

