مال وأعمال

أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبك» أن شركتها التابعة «كيرثار باكستان» وقعت اتفاقية ترخيص استكشافي وامتياز بترولي في قطاع ماخاد رقم (3371-19) في باكستان والذي يمتد على مساحة 1560 كيلومترا مربعا.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «كوفبك» الشيخ نواف سعود الناصر الصباح لـ «كونا» إن هذا الامتياز البترولي يقع في مقاطعات آتوك وجاكوال وميانوالي في إقليم البنجاب ومقاطعة كوهات في إقليم خيبر بختونخوا.

وأعرب عن فخر «كوفبك» بعلاقاتها القوية مع باكستان والتي تتبلور من خلال استثماراتها الناجحة التي تجاوزت قيمتها نحو مليار دولار أميركي منذ عام 1987.

وأوضح أن قطاع ماخاد يعد ثالث الأصول التي تتولى فيها «كوفبك» مسؤوليات المشغل وهو الأول في إقليم البنجاب لافتا إلى أن «كوفبك» تخطط للعمل والتنسيق عن كثب مع شركات النفط الوطنية الباكستانية والشركة الإقليمية القابضة فيما يتعلق بعملياتها التي سيتم تنفيذها في القطاع المذكور.

وأعرب عن تطلع الشركة للحصول على البيانات الزلزالية وحفر بئر استكشافية في هذه المرحلة في قطاع ماخاد.ووقع الاتفاقية نيابة عن «كوفبك» الرئيس التنفيذي الشيخ نواف سعود الناصر الصباح في حين وقعها نيابة عن باكستان السكرتير الفدرالي في القسم البترولي ميان أسد هايود الدين بحضور وزير النفط الفيدرالي في باكستان عمر أيوب خان.

يذكر أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبك» هي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وهي شركة بترول عالمية تعمل في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خارج الكويت.

