مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد بتنظيم زيارة للاحتفال بالقرقيعان مع الأطفال في مستشفى مبارك شارك فيها عدد من المتطوعين من موظفي البنك يتقدمهم طارق محمود الرئيس التنفيذى بالوكالة للبنك وسحر دشتي مدير عام حماية العملاء والمسؤولة عن برنامج المسؤولية الاجتماعية في البنك.

وبهذه المناسبة أفادت سحر دشتي: ان رؤية الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال وذويهم بالحصول على القرقيعان والهدايا الجميلة بمناسبة شهر رمضان الكريم تضفي السعادة على كل المشاركين في الزيارة وتشعرنا بمتعة العطاء وادخال السرور على قلوب الآخرين في شهر الخير. وأوضحت دشتي: ان هذه المشاركة تنبع من الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع بجميع فئاته، وهي تقليد يحرص البنك الأهلي المتحد على الالتزام بالقيام به في شهر رمضان من كل عام.

وأضافت دشتي: ان هذه الزيارات هي جزء من البرنامج الاجتماعي الذي أعده البنك الأهلي المتحد خلال شهر رمضان المبارك والذي يحفل بالعديد من الأنشطة والفعاليات الخيرية والانسانية والتي تهدف الى دعم المجتمع الكويتي بمخلتف فئاته وتعزيز روح التواصل والتراحم بين أفراده.

وبدورهم عبر الأطفال وعائلاتهم في المستشفى عن سعادتهم البالغة بالزيارة والحصول على القرقيعان والهدايا بمناسبة شهر رمضان الكريم من البنك الأهلي المتحد.

