مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن مواصلة دعمه للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى(كاتش)، ايماناً بالمساهمة في رفاهية المجتمع من خلال القضايا النبيلة، وفي اطار شراكته الممتدة منذ 18 عاماً مع الجمعية. ومن خلال ضمان الدعم الشامل للأطفال وأسرهم منذ فترة طويلة، كان بنك برقان ومازال شريكاً وداعماً للجمعية بفضل مبادراته ومساهماته العديدة. وتندرج هذه المشاركة في اطار رؤية البنك الاستراتيجية التي تعكس قيم الالتزام والثقة والنزاهة ودعم الأنشطة الانسانية .حيث أصبحت اليوم المسؤولية الاجتماعية للشركات واجب وطني وقيمة انسانية للنهوض والارتقاء بالمجتمع وتحقيق الاستدامة ورفع مستوى الوعي والثقافة لدى الأفراد عن القضايا الانسانية. وتجدر الاشارة الى أن الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى(كاتش) هي منظمة غير ربحية تدير برامج حياة الطفل المدعومة من قبل أخصائيين في حياة الطفل وموجهين محترفين في اللعب في ست مستشفيات حكومية في الكويت. ويعمل فريق الجمعية عن كثب مع ممرضات، وأطباء، واختصاصي صحة آخرين للحد من الآثار السلبية الناجمة عن العلاج في المستشفيات، وخلق تجربة أسعد عند الأطفال المرضى وعائلاتهم.