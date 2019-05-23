مال وأعمال

أطلقت Ooredoo، باقة «شامل كنترول» الأولى من نوعها في الكويت والتي تتيح للعملاء الحصول على مميزات وخواص كل من الدفع الآجل والدفع المسبق في باقة واحدة. تعتمد باقة Shamel Control الحصرية على باقة دفع آجل ذات فوائد فوائد ثابتة. حيث ستساعد هذه الباقة في تثبيت تكلفة الفاتورة الشهرية للعملاء، مع توفير امكانية تجميد أو نقل العقد. بامكان العملاء زيادة رصيد الباقة وبعد اعادة شحنها يمكن الاشتراك في اضافات أو باقات Shamel Control الخاصة، أو حتى استخدام الرصيد المسبق الدفع في PAYGO لاجراء المكالمات. وتعتبر هذه الباقة مثالية لعملاء خدمة الدفع المسبق الذين يرغبون برفاهية الحصول على باقة دفع آجل بأسعار معقولة وثابته، وكذلك تناسب العملاء الذين يرغبون في توفير خطوط لأطفالهم أو سائقيهم أو عاملات منزلهم مع تجنب أي تكاليف غير متوقعة.

