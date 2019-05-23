مال وأعمال

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 86 سنتا في تداولات أول من أمس الثلاثاء ليبلغ 72?10 دولاراً مقابل 72?96 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي.

وفي الأسواق العالمية استقرت أسعار النفط أمس وسط احتمال تعطل الإمدادات جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والذي قابلته مخاوف من أن تؤدي حرب تجارية طويلة

بين واشنطن وبكين إلى كبح الطلب على الخام.وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 21 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 72?18 دولاراً في حين انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا ليصل الى مستوى 62?99 دولاراً.