مال وأعمال

أعلنت الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود عن افتتاح محطتها في منطقة القرين الواقعة على شارع الغوص، بعد العمل على تطوير البنية التحتية والخارجية فيها والتي تمحورت حول رفع الكفاءة ومستوى السلامة البيئية عبر تركيب نظام استرجاع الأبخرة بالإضافة إلى تطوير محطة الغسيل وتزويدها بأحدث الأجهزة المطابقة للمواصفات العالمية.

وحول الموضوع تحدث م. عادل العوضي، الرئيس التنفيذي لشركة أولى قائلا: «إننا في «الأولى للوقود» حريصون دائما على تمييز عملائنا بما نقدمه لهم من أفضل وأجود الخدمات ذات القيمة المضافة وإننا مستمرون بالعمل لتطوير جميع محطات الوقود لخدمة العملاء الكرام».