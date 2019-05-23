مال وأعمال

«رويترز»: أفادت عدة مصادر تجارية وبيانات لرويترز أن شركة قطر للبترول باعت خام الشاهين بأعلى متوسط علاوة منذ عام 2013 بدعم من قوة الطلب على الخامات متوسطة الثقل في آسيا.

وسجلت العلاوات الفورية لخامات الشرق الأوسط أعلى مستوى خلال عدة أعوام بفعل شح المعروض لأسباب أهمها العقوبات الأميركية على إيران.

وقالت المصادر إن قطر للبترول باعت شحنات للتحميل في يوليو بعلاوات في نطاق بين 2.70 و3.60 دولارات للبرميل أو بمتوسط 3.06 دولارات للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.

وذكرت المصادر أن تشاينا أويل وشل وكوزمو أويل اشترت الشحنات. وأضافت المصادر أن قطر للبترول حددت أيضا السعر للمشترين بعقود محددة المدة عند علاوة 3.52 دولارات للبرميل.

وقالت المصادر إن المنتج عرض خمس شحنات في المناقصة للتحميل في الأول والثاني من يوليو و12-13 و18-19 و23-24 و29-30 من الشهر نفسه لكنه قد يكون باع شحنة واحدة على الأقل قبل المناقصة.

