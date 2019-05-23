مال وأعمال

أعلنت شركة «كواليتي نت» عن تحديث «تطبيق مسلم» بمناسبة شهر رمضان الفضيل، والذي يحتوي على باقة من الخدمات التي يحرص المسلم على الاطلاع عليها، والاستفادة منها بشكل يومي، والمتوفرة عبر التطبيق بأسلوب عصري من خلال منصة سهلة الاستخدام. وأوضحت الشركة في بيان صحافي صادر عنها أن التحديث الجديد للتطبيق هو شامل، ويضع بين أيدي المستخدمين عدة مميزات بشكل بسيط وجذاب، وهذا التطبيق يحتوي على :

1 - القرآن الكريم بترتيب السور، الأجزاء والأحزاب، كتابة واضحة بالخط العثماني، أسلوب بحث سهل مع خاصية التلاوة المتوفرة بأصوات أهم المقرئين، مع ميزة إضافة الفواصل وإمكانية مشاركة السور، والأيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

2 - بوصلة تحديد القبلة مع خاصية الضبط مع موقعك.

3 - مواقيت الصلاة حسب موقعك الحالي، حساب دقيق لوقت الصلاة المتبقي مع تنبيهات بصرية، وصوتية للآذان مع الكثير من أصوات المؤذنين للاختيار من بينهم.

4 - الأدعية والأذكار المختلفة مرتبة ومفهرسة حسب الاستخدام.

5 - أوقات الصيام ( إمساك وإفطار ) وإمساكية متوفرة على مدار العام.

6 - تقويم إسلامي هجري كامل لتقدير تواريخ الأعياد.

7 - إمكانية ضبط اللغة حسب الرغبة.

وأشارت الشركة إلى أن التطبيق يعكس دور الشركة الاجتماعي المتميز، خاصة وأن التطبيق يحمل رسالة اجتماعية، وإنسانية ذات قيمة ومضمون تناسب شهر رمضان الفضيل، متوقعه أن يشهد هذا التطبيق استخدام، ومشاهدة كبيرة نظراً لفكرته المتميزة.

