مصابيح

تعتبر أسرة السهلي واحدة من الاسر القديمة المستقرة في الكويت التي هاجر جدهم الأكبر الحاج محمد السهلي إليها من شبه الجزيرة العربية قبل المنتصف الأول للقرن التاسع عشر الميلادي -ان لم يكن قبل ذلك- كما تشير الوثائق العدسانية المحفوظة عند أبناء الأسرة. إذ تمتلك الأسرة العديد من هذه الوثائق، أقدمها تعود لعام 1287هـ (1870م) وتبين تواجد الحاج علي بن محمد السهلي (ابن الجد الأكبر الحاج محمد السهلي) وأخيه فهد وبعض أقاربهم من أسرة السهلي (جاسم ومرشد السهلي) في الكويت وذلك لامتلاكهم بيوتا في تلك الفترة.

كما ذكر موقع منزل الحاج علي بن محمد السهلي في ثلاث وثائق عدسانية تعود الأولى لعام 1289هـ (1872م) والثانية لعام 1293هـ (1876م) والثالثة لعام 1295هـ (1878م).

ونظراً لقدم تلك الأسرة في الكويت وامتلاكها للعديد من المنازل المجاورة لبعضها البعض سميت السكة المقابلة لمنازلهم بسكة السهول، كما تشير إحدى الوثائق العدسانية المحررة من قبل القاضي محمد بن عبدالله العدساني في عام 1311هـ (1894م) وقد سكنت الأسرة في منطقة قبلة (جبلة) في فريج الساير بجوار مسجد الساير ومنزلي أسرتي الخرافي والبصيري.

بداية

ولد النوخذة عبدالعزيز محمد السهلي في عام 1890م، ولا توجد معلومات عن عدد اخوته وأخواته لديه أربعة ابناء وهم محمد وفهد وخالد وعبدالمحسن وابنة واحدة. ورغم عدم توافر معلومات عن مهنة أو حرفة أو نشاط الجد الأكبر الحاج محمد السهلي وابنه الحاج علي التجاري، فإن من الواضح ان الأسرة بدأت ببعض النشاطات التجارية بعد استقرارها في الكويت، اذ تتضح هذه الصورة من خلال نشاط الحاج فهد بن علي بن محمد السهلي التجاري الذي عمل كغيره من الكثيرين من أهل الكويت ببعض الأعمال التجارية مثل شراء بعض البضائع وبيعها في دكاكينه الخاصة. وتبين احدى الوثائق العدسانية انه اشترى من الحاج عبدالعزيز بن حمود المقهوي بعض الدكاكين التي كان يمتلكها الأخير في عام 1311هـ (1894م) ليقوم بممارسة العمل التجاري من بيع وشراء البضائع من خلال هذه الدكاكين، وهذا يفسر مقدرة الحاج فهد بن علي بن محمد السهلي المالية في تلك الفترة. الأمر الذي قد يشير الى ان والده كان ميسور الحال. خاصة مع امتلاك الأخير منزلاً في الكويت في النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي.

أما النوخذة عبدالعزيز السهلي فقد نشأ وترعرع في وسط حي قبلة (جبلة باللهجة الكويتية) حيث قضى مرحلة طفولته متلقيا تعليمه (القراءة والكتابة والحساب) في مدرسة الشيخ هاشم الحنيان، وفي مرحلة شبابه -كغيره من الكثيرين من أهل الكويت- انخرط في احد النشاطات البحرية التي كانت تعتبر المدخول الاقتصاي الرئيسي لأغلب الأسر الكويتية التي كان الأب وابناؤه يعيلون أنفسهم وأسرهم من خلالها.

وقد تدرج في العمل في تلك الأنشطة البحرية حتى أصبحت لديه الخبرة والدراية الكافية لأن يصبح نوخذة سفر لينقل الكثير من البضائع بين موانئ الخليج ومناطق وثغور المحيط الهندي.

ومن خلال النظر إلى بعض الوثائق الأهلية وبعض دفاتر حسابات النوخذة عبدالعزيز التي تعود أغلبها إلى الثلاثينيات من القرن الماضي يتبين لنا بعض أنواع البضائع التي كان يتاجر بها (للبيع وللشراء) مع اسماء بعض الذين كان يتعامل معهم سواء في الكويت أو خارجها.

فقد قام بنقل النقود وبعض انواع البضائع مثل الغزل والفحم الحجري والأرز والعدس والتمور والشاي وألواح الأخشاب والصبار والصابون والفلفل، وبعض الخضراوات مثل البطاط والبصل وغيرها الكثير لبعض التجار والنواخذة بين الكويت وميناء بوربندر الهندي، كان منهم التاجر محمد عبدالله السعد والتاجر علي الحمود الشايع والنوخذة محمد بن عبدالعزيز القطامي في الكويت والهند والحاج خالد سليمان العدساني في البصرة.

وبالإضافة الى عمله كنوخذة سفر، استفاد الحاج عبدالعزيز السهلي من خبرته في نقل البضائع لهؤلاء التجار والنواخذة وبدأ بنفسه في الخوض في مثل هذه التجارة، بحيث كان يشتري ويبيع ما هو مرغوب في الكويت وفي الهند.

ويشير احد الخطابات الى انه في عام 1939م وصل النوخذة عبدالعزيز الى بندر بوربندر في الهند. ويخبر احد التجار عندما سئل عن حال الأرز عند أهل الكويت انه من البضائع المرغوب فيها هناك، اذ ذكر ان العيش عزيز في الكويت. ما يعني ان الارز كان احد البضائع التي كان يستوردها من الهند لبيعها في الكويت. ويوضح خطاب بين النوخذة عبدالعزيز والحاج خالد سليمان العدساني مرسل من الأخير من البصرة في عام 1937م ان التبغ (التتن في اللهجة الكويتية) كان أيضا أحد البضائع التي ينقلها النوخذة عبدالعزيز بين بعض بلدان الخليج. وفي نفس الخطاب ذكر العدساني تصريف بضاعة الحاج عبدالعزيز السهلي كما طلب منه.

كما قام بتزويده بأسعار بعض البضائع في البصرة ومقارنتها مع الكويت مثل السكر الأبيض والأصفر، وكذلك أسعار العملات مثل القران الفارسي والباوند (الجنيه) الانجليزي. ويتبين من وثيقة أخرى مشاركة النوخذة عبدالعزيز السهلي للحاج احمد العبدالمحسن الخرافي في بعض المعاملات التجارية لفترة، بحيث اضطر الشريكان في عام 1353هـ (1935م) لفك الشراكة فيما بينهما وابراء احدهما ذمة الآخر عن جميع الحقوق التي كانت بينهما بشهادة كل من الشيخ صباح بن دعيج والحاج صالح بن عثمان الراشد والحاج عبدالله بن عثمان الراشد.

وبعد قضاء عقود من الزمن في الأنشطة البحرية، اضطر الحاج عبدالعزيز في نهاية الخمسينيات للاتجاه للخوض في نشاط اقتصادي جديد مع تغير الظروف الاقتصادية في الكويت بعد ظهور النفط وتصديره لأول مرة في عام 1946م وعدم حاجة أهل الكويت للاعتماد على النشاطات البحرية. فخاض تجربة جديدة في عالم الاسهم التجارية خاصة مع بداية مرحلة تأسيس الشركات الاقتصادية والتجارية المساهمة في الخمسينيات والستينيات. فعلى سبيل المثال ساهم النوخذة عبدالعزيز السهلي بتأسيس شركة بنك الخليج في عام 1960م الى جانب عشرة أعضاء آخرين كان منهم الحاج عبدالعزيز الصالح، والحاج أحمد عبدالكريم أبل، والحاج مصطفى السلطان، والحاج عبدالوهاب عبدالعزيز القطامي، والحاج خالد يوسف المطوع، والحاج علي عبدالرحمن البحر، والحاج مساعد الصالح، والحاج خالد فليج العلي الفليج، والحاج عبدالوهاب الخليفة الشاهين الغانم، والحاج عبداللطيف عبدالله المحري بقيمة أربعة وعشرين مليون روبية.

وقد استمر في تجارة الأسهم حتى توفي في بداية السبعينيات تحديدا في عام 1973م لتنطوي معه صفحة سيرة إحدى الشخصيات الكويتية التي تعدّ -رغم عدم اخذها مساحة كغيرها من شخصيات النواخذة- نموذجا تُنقل سيرته للأجيال كأحد النواخذة الكويتيين عند الحديث عن سير تاريخ نواخذة الكويت في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي.

